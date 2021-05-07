'Alparslan Türkeş Üniversitesi'nde sınav yönergesi: Çift cihazı olmayan alınmayacak

Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Uzaktan Öğretimde Ölçme ve Değerlendirme Yönergesi'yle sınavların güvenliğini sağlamak iddiasıyla online sınav esnasında "çift cihaz" zorunluluğu getirildi.

Üniversite tarafından yapılan açıklamada "yeterli ekipmanı olmayan öğrencilerin sınava alınmayacakları" belirtildi.

Öğrenciler uzaktan eğitim süresince maddi yetersizlikler, sağlık sorunları gibi birçok sorunla karşı karşıya iken "çift cihazlı çevrimiçi sınav" sisteminin mümkün olmayacağını, birçok öğrencinin bu olanaklara sahip olmadığını, üniversitenin fırsat eşitsizliklerini görmezden gelmesine karşı çıktıklarını dile getirdi.

Öğrenciler konuyla ilgili bir de imza kampanyası başlattı.

Sizler de formu imzalayın !

Bütün sıra arkadaşlarımızı bu sürecin bir parçası olmaya davet ediyoruz! #atüögrencilerinsesiol #Adanahttps://t.co/gWfM5prfH8 — Çukurova'nın Sesi (@CukurovaninSesi) May 6, 2021

Öğrencilerin açıklaması

Çevrimiçi kimlik kontrolü

Üniversitenin açıklamasına göre iki cihazdan ilkinin mutlaka dizüstü ya da masaüstü olması gerektiği belirtildi. Buna göre ilk cihazdan sınav linkine tıklanacak. İkinci cihazın da bilgisayar ya da telefon gibi herhangi bir cihaz olabileceği, öğrencilerin bu cihazı da kendi görüntülerini gösterecek şekilde ayarlamaları istendi.

Ayrıca sınav öncesinde öğrencilere çevrimiçi kimlik kontrolü yapılacağı da duyuruldu. Yönergede kimlik kontrolünde bilgilerin kameraya gösterilmesi nedeniyle cihazların ve bağlantının yüksek çözünürlüklü olması da söylendi. Söz konusu açıklamada "Kimliği net bir şekilde görünmeyen öğrenciler sınava alınmazlar" denildi.

Öğrenciler ise kimlik bilgilerinin istenmesine tepki göstererek, bilgilerinin kullanılabileceği nedeniyle endişeli olduklarını söyledi.