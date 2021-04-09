Marmara Üniversitesi’nde kameralı sınav uygulaması: Öğrenciler tepkili

Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi kapsamında yapılacak online sınavlar için öğrencilere gelen mailde iki ayrı kamera ile sınava girmeleri istendi. Tüm sınav boyunca iki dakikalık bir kopma yaşanmasında sınavın iptal olacağı söylenirken, öğrencilerden sınav esnasında mikrofonlarının açık olması, bulundukları odanın ortamının da sessiz olması gerektiği tembihlendi.

Öğrenciler tepkili: 'Talepler gerçekçi değil!'

Öğrenciler sosyal medyada duruma tepki göstererek kendilerinden istenen bu taleplerin hiç gerçekçi olmadığını, büyük bir eşitsizlik olduğunu dile getirdi. Öğrenciler şunları dile getirdi:

İçinden geçtiğimiz zorlu pandemi döneminde her öğrenciden iki kamera almasını istemenin adil olmaması,

Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun kapsadığı ölçüde kişinin rızası olmadan kişisel verilerinin hukuğa aykırı bir şekilde işlenmesi,

Derslerden sorumlu öğretmenlerin bile olası bir elektrik veya internet kesintisinde online toplantılardan düşmelerinin gerçekliğinin ortada olduğu bir dönemde öğrencilerden iki dakika gibi kısa bir süre de olsa internet ve elektriklerinin “kesilmemesinin” istenmesi,

Her öğrencinin aynı şekilde bir sessiz bir oda ortamı oluşturmasının mümkün olmaması.

Öğrenciler yüzlerce itiraz dilekçesini hem rektörlüğe giderek hem online şekilde üniversite yönetimine ulaştırdı ve sonuç bekliyor.

Bu ilk değil

2020 Güz döneminde kameralı sınav uygulaması Marmara Üniversitesi’nde sadece bilgisayar mühendisliği bölümünde kamera açtırılmaya çalışılmıştı. Öğrenciler o zaman da bu uygulamaya tepki göstermişlerdi.