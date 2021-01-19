'Akşener'den yeni ittifak planı' iddiası

CHP ile İYİP'in oluşturduğu Millet İttifakı'nda HDP tartışması yaşandığını öne süren Türkiye gazetesi, Akşener'in yeni bir ittifak planı yaptığını öne sürdü.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen gazetenin iddiasına göre, Akşener içinde Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin olduğu yeni bir ittifak oluşturmak istiyor.

Haberde, Akşener’in yeni ittifakın merkezinde yer aldıktan sonra CHP'ye davette bulunabileceği de öne sürüldü.

Öte yandan gazetenin bu iddiasına karşın CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da Deva ve Gelecek'i işaret ederek Millet İttifakı'nın genişleyebileceğini işaret etmiş, "Sayın Babacan ve Sayın Davutoğlu ile ortak paydalarımız var. Pek çok evrensel kavramlar üzerinde ortaklaşıyoruz. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem gibi, devlette şeffaflık, yargı bağımsızlığı gibi" demişti.