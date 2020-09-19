Şener: Önümüzdeki seçimlerde Millet İttifakı genişleyecek

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, seçim gündemi ve ittifaklara ilişkin açıklamada bulundu.

'Kaybetme korkusu çok derin'

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, AKP ve MHP’nin seçim yasası üzerinde bir süredir çalıştığını ve bu gündemin mevcut seçim yasasıyla seçim kazanma konusunda iktidarın yaşadığı tereddüde işaret ettiğini belirten Şener, “Kaybetme korkusu çok derin görünüyor. Ama bu aynı zamanda kendi çelişkilerini de gösteriyor. Bu korku ve endişenin iktidar partisini kurtaracağını zannetmiyorum. Özellikle cumhurbaşkanlığı seçimini, seçim yasaları ile oynayarak etkileyebileceğini düşünmüyorum. Yüzde 50+1’i bulamadığınız zaman tek başına hükümet, cumhurbaşkanı olamıyorsunuz. Bunları sağlamak için seçim yasalarıyla oynadığınız zaman, nasıl bir ayarlama yapacaksınız da seçimi alacaksınız? Bunun bir formülü yoktur. Olsa olsa seçim yasasıyla oynayarak, milletvekilleri seçimlerini etkileyebilir, belli partilerin çıkardığı milletvekiline sayısını azaltırken, bazı partilerin milletvekili sayısını arttırabilir. O da bekledikleri sonucu sağlamaz” dedi.

'İttifak genişleyecek'

Gelecek Partisi ve DEVA Partisi gibi yeni kurulan partilerin Millet İttifakı’na yakın olduğunu dile getiren Şener, önümüzdeki dönemde Millet İttifakı’nda gelişmeler olabileceğini aktardı. Şener, şunları söyledi: “Türkiye’nin bir normalleşmeye ihtiyacı var. Türkiye’de bu kötü ve yanlış gidişi durduracak bir çıkışa ihtiyaç var. Bunu sağlamanın yolu her şeyden önce birinci planda Erdoğan iktidarının bir molaya ihtiyacı olduğudur. İttifakın önümüzdeki seçimlerde Millet İttifakı lehine hem tabanda hem tavanda genişleyeceğini ama Cumhur İttifakı’nın da tabanda kesinlikle desteğini kaybedeceğini ve kurumsal olarak da parti bazında da yaralar alabileceğini söyleyebilirim.”

'İktidar HDP'yi vebalaştırıyor'

Muhalefet kanadının bir güç birliğine ihtiyacı olduğunu söyleyen Şener, iktidarın ana stratejisinin de oluşacak bu ortak zemini, güç birliğini yok etmeye dönük olduğunu söyledi. Şener, şunları söyledi: “İktidar zaman zaman CHP’yi, İyi Parti’yi ve uzun bir süredir istikrarlı olarak HDP’yi vebalaştırıyor. Bu taktiklere karşı da demokrasi zemininde Erdoğan diktatörlüğüne giden yolu tıkayabilecek geniş bir seçmen kitlesi var. Bu konuda muhalefetin daha cesur olması lazım. Kavramları ve ilkeleri önceden belirleyip, iktidarın medya gücüyle algı operasyonlarını etkisinde kalmaması lazım. Bu yapıldığı takdire istikrarlı bir şekilde doğru olanı savunduğunuz zaman doğrunun kendisini kabul ettirme gücü vardır.”