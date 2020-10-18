AKP'ye yasak yok, Erdoğan ve Soylu mesafesiz kalabalığa seslendi

AKP’nin Şırnak il kongresinde Erdoğan ve Soylu sosyal mesafe kuralına uymayan kalabalığa seslendi.

Kongrede Erdoğan’ın konuşma yaptığı alanın önüne konulan sandalyelerde protokol üyeleri sosyal mesafe kuralına uygun biçimde oturtulurken, protokolün arkasındaki bölümde toplanan yüzlerce kişi dip dibe, mesafe kuralına uymadan kongreyi izledi.

AKP’nin salgını bahane göstererek tüm eylem, etkinlik ve meslek odaları seçimlerini yasakladığı ve İçişleri Bakanlığı’nın bugün maske ve fiziki mesafe konusunun bir kez daha hatırlatılması amacıyla 81 il valiliğine genelge gönderdiği dönemde yine AKP etkinliklerinde aynı manzaranın yaşanması tepkiyle karşılandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da mesafe kuralına uyulmayan kongrede bir konuşma yaptı ve ardından Erdoğan’ın konuşmasını mesafenin gözetildiği, arkadaki kalabalıktan yalıtılmış protokol bölümünde izledi.