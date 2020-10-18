Erdoğan: İlk il kongresi için Şırnak'ı belirlememiz dünyaya da bir mesaj

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin Şırnak 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Erdoğan "AK Parti'nin ilk il kongresi için Şırnak'ı belirlememiz rastgele bir tercih değildir. Geçen yıldan kalan bir sözümüz vardı. Kongremizin ilk durağı olarak Ahmedi Hani'nin, El Cezire'nin şehrini seçmemiz dünyaya da bir mesajdır" dedi.

Erdoğan "Türkiye'nin diğer 80 vilayetinde ne varsa, sizde de mevcut değil mi?" dedi.

Dağlık Karabağ'daki ateşkesin Ermenistan tarafından bozulduğunu kaydeden Erdoğan, AGİT Minsk Üçlüsü olarak bilinen Rusya, ABD ve Fransa için de "Bunlar Ermenistan'ın yanında yer aldılar. Ermenilere her türlü silah desteğini veriyorlar" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

- AK Parti il kongrelerimizin ilkini Şırnak'ta gerçekleştiriyoruz. Kongrelerimiz, 81 şehrimin tamamını dolaşacaktır. Biz de el verdiğince vatandaşlarımızla kucaklaşacağız. Tüm Türkiye'yi bir kez daha kat etmiş olacağız.

- Milletimizle kucaklaşmadan insanımızın gönül sıcaklığını hissetmeden siyaset yapıyorum diyenler, sufleyi sizden değil, başka yerden alıyor.

- Biz tüm hayatımızı milletimize hizmete vakfettik. Milletimiz de bizi girdiğimiz hiçbir mücadelede yalnız bırakmadı.

- Milletimizden aldığımız güçle yedi düvele meydan okumaktan çekinmedik.

- Beni Rizelinin olduğu kadar Şırnaklının da, Edirnelinin olduğu kadar Karslının da kardeşi olarak yaratan Rabbime hamdediyorum. Dünyadan bundan daha büyük zenginlik, mutluluk, güç, itibar bilmiyorum, tanımıyorum.

- AK Parti'nin ilk il kongresi için Şırnak'ı belirlememiz rastgele bir tercih değildir. Geçen yıldan kalan bir sözümüz vardı. Kongremizin ilk durağı olarak Ahmedi Hani'nin, El Cezire'nin şehrini seçmemiz dünyaya da bir mesajdır. Irak'ta, Suriye'de, Balkanlar'da şu anda Libya'da, Karabağ'da yaşananlar bize ayrımcılığın nasıl kan ve gözyaşından başka bir netice göstermediği göstermiştir.

Libya ve Azerbaycan'da 'niye varız?'

- Biz niye Azerbaycan'da varız? Minsk 3'lüsü deniliyor; ABD, Rusya, Fransa... Bunlar Ermenistan'ın yanında yer aldılar. Ermenilere her türlü silah desteğini veriyorlar. Bütün bunlar yapılırken, Azeri kardeşlerimiz Ermenilere karşı çok ciddi bir mücadelenin içindeler. Bu mücadeleyi neden veriyorlar? Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını Ermenilerden kurtarmak için bu mücadeleyi veriyorlar. Bundan daha doğal ne olabilir? 30 yıldır ABD, Rusya, Fransa kalkıp bu müzakereyi bitirmedi, Azeri kardeşlerimizin topraklarını kendilerine vermediler. Şimdi de işgal altındaki bu toprakları kurtarma mücadelesi veriyorlar.

- Libya aynı şekilde. Orada da Wagner denilen Rusların paralı askerleri var. Bu paralı askerlerle Libya'da Libyalı kardeşlerimize karşı Hafter'e destek veriyorlar. Ne işiniz var diyorlar, biz zulüm neredeyse oradayız. Suriye'de ne işini var diyorlar; 911 km sınırımız var. Bu niye birilerini rahatsız ediyor? Orada da varız, olacağız. ABD'nin 24 üssü var. 11 bin km'den gelip üs kurmasının anlamı ne? 3 bini aşkın TIR silah, araç gereç getiriyor; hayırdır ne işin var burada? Ama dünya, batı şu anda Azerbaycan'ın yanında değil. Ateşkes ilan edildi ama Ermeniler yine bozdu. Bütün bu gerçekler ortadayken batı ses çıkarmıyor. Türkiye ses çıkarınca, 'hiç de sessiz durmuyor' diyorlar; durmayacağız.

- Şırnak'ın bir tarafı Irak, bir tarafı Suriye. İki tarafta da yaşayanlar hangi inanca, hangi meşrebe sahip olursa olsun bizim binlerce yıllık kardeşimizdir. İstismarcı terör örgütleri veya rejimlerin yol açtığı acılar yaşanıyor. Terör örgütleri sizin hayallerinizi istismar ederler, gerçekte ama coğrafyamızda, kültürümüzle ilgisi olmayan kendi çıkarları için burada olan ülkeler için çalışıyor. Kanı dökülen, canı yanan biziz ama kazanan başkaları. Böyle bir çarpıklığa nasıl göz yumabiliriz?

- Herkes için demokrasi, herkes için kalkınma diyerek hizmet ediyoruz. Göreve geldiğimizde Türkiye'nin gelişmesi, kalkınması için ne yaptıysak Şırnak için de onu yaptık. Türkiye'nin diğer 80 vilayetinde ne varsa, sizde de mevcut değil mi? Eğer eksik ve aksaklık varsa Türkiye Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı burada. Size hem demokrasi, hem kalkınma anlamında en küçük ayrımcılık yapılıyorsa, failinden hesabını sormak boynumun borcudur.

'Şırnak'ı Iraklaştırmak, Suriyelileştirmek için uğraşanlar'

- Türkiye'de bunlar yaşanırken, sınır komşularımızda durum nedir? Şırnak'ı Iraklaştırmak, Suriyelileştirmek için uğraşanlar bu gerçekleri görmüyor mu? Onların derdi size daha müreffeh bir hayat sağlamak değil ki? Onların derdi el altından verilen ajandada yazılanları uygulamaktır. Dağda terörist olarak gezenin de, şehirde siyasetçi olarak dolaşanın da hiçbirinin de ne Şırnak için ne Türkiye için bir hayali vardır. Hepsi de ipleri nereye bağlıysa oraya gider.

'Aklımıza hiçbir zaman terör örgütü kurmak gelmedi'

- Bundan 5-6 yıl önce demokratik tüm yolları yöntemleri kullanıyorduk. Terör örgütünün de cevabı şehirlerimizi çukurlarla bölmek olmuştu. Ağızlarından demokrasiyi düşürmeyenler terör örgütünün yanında yer aldı. Bunları söylerken, elbette geçmişte yapılan hataları, kötü uygulamaları görmezden geliyor değilim. Attığımız adımlarda akıl almaz engellerle karşılaştık. Darbe girişimi başta olmak üzere her türlü saldırıya maruz kaldık. Tüm bunları sizlerle birer birer aştık. Aklımıza hiçbir zaman terör örgütü kurmak gelmedi. Çocukları, kadınları katlederek kendimize hakimiyet alanı kurmak gelmedi. Bizim derdimiz hakkımız olan özgürlük ve hizmetlere ulaşabilmekti.

- Bugün Türkiye demokraside ve kalkınmada eski dönemle mukayese edilemeyecek bir noktada bulunuyor. Dün 3-5 teröristle, 3-5 milyar dolarlık manipülasyonla Türkiye'yi köşeye sıkıştırıyorlardı, bunlar işe yaramadığı için küresel senaryolarla üstümüze geliyor. Bu ülke milleti ve devletiyle başkalarının ittiği yönde değil, kendi hedefleriyle ilerliyor. Türkiye Şırnaklısıyla ve 83 milyonuyla 2053 vizyonunu sahiplenmiştir. Gönlünü, gözünü bu ufka kilitlemiştir.

Karadeniz'de bulunan doğalgaz

- Dün Karadeniz'de ilk doğalgaz rezervinin sondaj çalışmasındaydık. Sakarya Gaz Sahasındaki 405 milyar m3'lük doğalgaz ülkemizin ihtiyacını yıllarca karşılayacak büyüklüktedir. Fatih gemimiz yeni bir kuyuda sondaja başlayacak. Türkiye bu zenginlikleri ne yapacak. Bölgemizdeki kimi ülkeler gibi har vurup harman savuracak değiliz. Bu zenginliklerimizi 83 milyonumuzun refahı, geleceği için kullanacağız.

'Orta yaşa ulaşanlar daha iyi bir hayat sürüyor'

- Türkiye bu noktaya kolay gelmedi. Dedelerimizin ömrü savaşarak geçti, babalarımızın ömrü yoksullukla geçti. Bugün orta yaşa ulaşan evlatlarımız nispeten daha iyi bir hayat sürüyor. Torunlarımıza büyük ve güçlü Türkiye'yi miras bırakacağız. Gençlerimizin gözünde bu heyecanı görüyorum. Halihazırda yürüttüğümüz mücadeleleri başarıya ulaştırdığımızda geleceğe daha güvenle bakacağız."