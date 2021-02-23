AKP'li Özlem Zengin: Bir terör örgütü tarafından hedef gösteriliyorum

Kadın düşmanı açıklamalarıyla tanına AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, sosyal medyadan kendisiyle ilgili yazılarlara ilişkin bir açıklama yaptı.

Zengin, ''Bir terör örgütü tarafından ağır saldırılara maruz kalarak hedef gösteriliyorum'' dedi.

Ne olmuştu?

AKP'li Özlem Zengin tepki çeken açıklamasında "Onurlu kadın, ahlaklı kadın bir sene beklemez" demiş, çıplak aramaya maruz kalıp açıklayamayan kadınları suçlamıştı.

Zengin kadın düşmanı açıklamalarıyla biliniyor. Daha önce de kadınların seçme seçilme hakkına ilişkin "Eğer Türkiye’de bu hakkın gerçek manada kullanılmasından bahsediyorsak, bunu hayata geçiren parti AK Parti’dir ve bunun da öncüsü sayın Cumhurbaşkanımızdır" diye konuşmuştu.

AKP'den önce "Önemli bazı isimlerin eşi bile olamıyordunuz" ifadesini kullanan Zengin, bir cinayetin kadın cinayeti olup olmadığının belirlenmesinin "zor" olduğunu öne sürmüştü.