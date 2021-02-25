AKP’li kum çetesi, Emine Erdoğan’ın ziyaret ettiği bölgede binlerce kamyon kum satmış!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2020’yi Patara Yılı ilan etmesinin ardından antik kent ve çevresi için çeşitli projeler gündeme gelmişti. Ancak AKP’li meclis üyelerinin de bulunduğu 20 kişinin Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgesi olarak koruma altında olan Patara kumullarını kamyonlar doldurup sattığı ortaya çıktı. İhbarlar üzerine Kaş’a bağlı Kınık ve Ova mahallerinde başlatılan operasyonun ardından 20 kişilik kum çetesi ortaya çıkarıldı. Yapılan operasyonun ardından “Orman arazisini kazma, alma, satma ve değişik yerlere stoklama ile çevreye, doğaya, ormana ve ekolojik dengeye zarar vermek” suçlamasıyla gözaltına alınanlar arasında AKP’li belediye meclis üyeleri ile ilçe yöneticileri bulunuyor.

Antalya ve Muğla illeri sınırlarında bulunan Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇK), Türkiye’nin en önemli kumsallarından birine ev sahipliği yapıyor. Adını antik çağda Likya Birliğine başkentlik yapan Patara antik kentinden alan ÖÇK Bölgesi, sahip olduğu sucul, kumul ve karasal ekosistemlerle arkeolojik ve doğal sit alanlarını da barındırıyor.

Erdoğan, Patara Yılı ilan etmişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamayla 2020’yi turizmde ‘Patara Yılı’ ilan etmişti. Bunun ardından antik kent ve çevresinde çeşitli projeler hayata geçirilerek tanıtım amaçlı etkinlikler yapılmış ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan 20 Ağustos 2020’de antik kenti ve ünlü kumsalı ziyaret etmişti.

Emine Erdoğan: Onları her türlü tehditten korumalıyız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un da eşlik ettiği Patara ziyareti sırasında tedavisi tamamlanan caretta caretta türü deniz kaplumbağalarını da denize bırakan Emine Erdoğan, türün ekosistem için önemine işaret ederek, “Onları küçük büyük her türlü tehditten korumalıyız. Her tür deniz kirliliğini önlemeliyiz, denizleri plastikten mutlaka arındırmalıyız. Dünya hepimizin ortak evi. Kirlilikle mücadele de hepimizin ortak derdi olmalı. İnanıyorum ki bu kaplumbağalar yıllar sonra yavrularını bırakmak için bu sahile döndüklerinde torunlarımız onları aynı hassasiyetle karşılayacaktır” ifadelerini kullanmıştı.

Aralarında AKP'li meclis üyelerinin de bulunduğu kum çetesi

Ancak caretta carettalar için tüm Akdeniz’deki en önemli yuvalama ve yaşam alanlarından biri olan korunan alan niteliğindeki Patara kumsalının batısındaki bölgede binlerce ton kum hırsızlığının ortaya çıkması bölgede tartışma yarattı. Konuyla ilgili yapılan şikâyet ve ihbarların ardından Kaş’a bağlı Kınık ve Ova mahallelerinde yürütülen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Aralarında AKP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kaş Belediyesi meclis üyeleri ile partili yöneticilerin de bulunduğu gözaltına alınan kişiler, “Orman arazisini kazma, alma, satma ve değişik yerlere stoklama ile çevreye, doğaya, ormana ve ekolojik dengeye zarar vermek” ile suçlanıyor.

Kamyonu 750 TL'den binlerce kamyon kum satmışlar

İddiaya göre AKP üyesi olduğu öne sürülen M.B., Kaş Kaymakamlığı’nda görevli H.K. ile birlikte Temmuz 2020’den itibaren mülkiyeti ormana ait kumul araziden çıkardıkları kumları kamyonu 20 ile 750 TL arasında değişen fiyatlarla sattıkları ortaya çıktı. Gözaltına alınanlar arasında bulunan N.U ile AKP’li eski bir belde belediye başkanı olan T.T’nin yanı sıra O.D.K’nin de kendi arazilerine kum taşıdıkları belirlendi. Temmuz 2020’den itibaren 3 bin kamyondan fazla kumu çeşitli yollarla kullandığı öne sürülen AKP’li kum çetesinin yargılanma sürecinin devam ettiği öğrenildi.

CHP İl Başkanı Nusret Bayar: 'Tek tek hesabını soracağız'

Konuyla ilgili bir basın açıklaması yapan CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar, “AKP’nin özellikle son yıllarda daha da hızlanan yağma ve talan stratejisi kendilerini sona ne kadar yakın hissettiklerini gösterir nitelikte. Giderayak ‘Ne götürebilirsek kardır’ mantığıyla hareket edip, ellerinin ulaşabildiği her yere uzanıyor, her yeri talan ediyorlar. Ne doğa, ne tabiat, ne kamu yararı… Hiçbir şey umurlarında değil! Tek düşündükleri kendi menfaatleri. Sefaletle yoğurulan halkın, bu yağmacı anlayışa sandıkta dur diyeceğinden kendileri de şüphe duymuyorlar. Halkın iktidarını kurduğumuzda tüm bu olanların tek tek hesabını soracağız” şeklinde konuştu.

‘Türkiye'nin dört bir yanında talan sürüyor'

Son dönemde buna benzer olaylara sıkça rastlandığına işaret eden Bayar, “AKP’lilerden görmeye alışık olduğumuz yağma ve talan olaylarına bir yenisi daha eklenmiştir. Özellikle son dönemde artış gösteren, AKP’lilerin en üst yetkililerinden en alt kadrolarına kadar Türkiye’nin dört bir yanında sürdürdüğü talan; sona ne kadar yakın olduklarını göstermektedir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, kamuya ait malları ve arazileri kendi menfaatleri için keyfince kullanan, halkın kullanım alanlarını yağmalayarak buralardan haksız kazanç elde eden AKP’li yöneticilere ve yandaşlara karşı mücadelemizi her alanda büyük bir özveriyle sürdürüyoruz. Yağmacılara ve menfaatçilere, hiçbir vatandaşımızın hakkını yedirmemek için çabalıyoruz” dedi.