AKP'li ilçe başkanının babasının cenazesinde tedbirlere uyulmadı

AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Hasan Teke’nin babasının cenaze töreni.



Gaziantep’in yerel ve idari tüm idarecileri, siyasetçileri oradaydı.



Sadece şunu söylüyorum; sizin dirilerinizin bizim dirilerimizden sizin ölülerinizin bizim ölülerimizden farkı yok.



Kurallara uyun. pic.twitter.com/13y0gpzsMp