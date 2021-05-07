AKP'li ilçe başkanının babasının cenazesinde tedbirlere uyulmadı

AKP Şahinbey İlçe Başkanı Hasan Teke'nin babasının cenazesinde koronavirüs tedbirleri yok sayıldı.

Haber Merkezi

AKP Şahinbey İlçe Başkanı Hasan Teke'nin babası Mustafa Teke'nin cenazesinde koronavirüs önlemlerine uyulmadı.

Olaymedya'nın haberine göre, cenazeye AKP İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Latif Karadaş ile Mehmet Berk'inve AKP ilçe teşkilatı katıldı.

Valilik hesabından yapılan paylaşıma göre, Taşlıca Mahallesi'nde kılınan cenaze namazına Vali Davut Gül de katıldı.

Cenazede koronavirüs tedbirleri böyle hiçe sayıldı:

Geçtiğimiz günlerde AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan da beraberindeki kalabalık grupla birlikte Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın babasının cenaze törenine katılmıştı. 

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