AKP'li ilçe başkanının babasının cenazesinde tedbirlere uyulmadı

AKP Şahinbey İlçe Başkanı Hasan Teke'nin babası Mustafa Teke'nin cenazesinde koronavirüs önlemlerine uyulmadı.
Olaymedya'nın haberine göre, cenazeye AKP İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Latif Karadaş ile Mehmet Berk'inve AKP ilçe teşkilatı katıldı.
Valilik hesabından yapılan paylaşıma göre, Taşlıca Mahallesi'nde kılınan cenaze namazına Vali Davut Gül de katıldı.
Valimiz Davut Gül, Şahinbey AK Parti İlçe Başkanı Avukat Hasan Teke’nin babası Mustafa Teke’nin cenazesine katılarak başsağlığı dileklerini iletti.— Gaziantep Valiliği #Maske😷#Mesafe🖐🏻❗️#Hijyen🧼 (@gantepvaliligi) May 7, 2021
Merhuma Allah’tan rahmet ailesine sabr-ı cemil diliyoruz. pic.twitter.com/Qs4GqQOsGe
Cenazede koronavirüs tedbirleri böyle hiçe sayıldı:
AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Hasan Teke’nin babasının cenaze töreni.— Antep Gündemi (@GundemiAntep27) May 7, 2021
Gaziantep’in yerel ve idari tüm idarecileri, siyasetçileri oradaydı.
Sadece şunu söylüyorum; sizin dirilerinizin bizim dirilerimizden sizin ölülerinizin bizim ölülerimizden farkı yok.
Kurallara uyun. pic.twitter.com/13y0gpzsMp
Geçtiğimiz günlerde AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan da beraberindeki kalabalık grupla birlikte Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın babasının cenaze törenine katılmıştı.