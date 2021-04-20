Covid-19'dan ölen Nur Cemaati üyesinin cenazesinde sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı

Nur Cemaati üyesi Hüsnü Bayramoğlu'nun cenazesinde izdiham yaşanırken, kalabalığın sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı görüldü.

Haber Merkezi

Koronavirüsten ölen Nur Cemaati üyesi Hüsnü Bayramoğlu'nun bugün İstanbul Eyüpsultan Camisi'nde gerçekleşen cenazesinde izdiham yaşandı.

Cenazeye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü da katıldı.

Cenaze töreninde kalabalığın sosyal mesafe kuralına dikkat etmediği görüldü.

Bayramoğlu, Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ile verdiği poz ile gündeme gelmişti.

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