Erdoğan kalabalık grupla cenaze törenine katıldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul'da Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın babası Ahmet Galip Yıldırım için düzenlenen cenaze törenine beraberindeki kalabalık grupla katıldı.

Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Yıldırım için bugün Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde düzenlenen törene Yıldırım'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları katıldı.