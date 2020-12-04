AKP'li hastane yöneticisinden skandal fotoğraflar

AKP İl Başkan Yardımcısı Mustafa Kandil'in Covid nedeniyle İzmir'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yatırıldığını sosyal medya hesabından hastanenin personel şefi Gülcan İstambul duyurdu.

"8 günden beri covitle savaşan kıymetli başkanım Mustafa Kandil hastanemize yatırdık rabbim şifa versin inşallah" sözleriyle yaptığı duyuruda hastanede çekilmiş fotoğrafları da paylaşan İstambul'un böyle bir protokol görevi olup olmadığı konusunda henüz bir bilgi alamadık. Hastane yönetiminden ulaşmaya çalıştığımız kişiler ve İstambul'un kendisi telefonumuza yanıt vermedi.

Öte yandan İstambul'un çektiği fotoğrafta yer alan bir diğer kişinin Hastane Müdür Yardımcısı Burcu Çiyanlı olduğu ve sosyal mesafe kurallarına da uymadığı görülüyor.

Çiyanlı sağlık uzmanı değil ve hastanedeki görevi çerçevesinde taşeron firma çalışanlarının güvenlik, temizlik gibi sahalardaki çalışmalarını denetliyor.

Gülcan İstambul'un paylaştığı fotoğrafları yorumlamasını istediğimiz bir hekim şu değerlendirmeleri paylaştı:

"Hastane bütün servisleriyle Covid'e ayrılmış değil. 8 günlük bir hastalık döneminin sonunda hastaneye yatışı gerçekleştirilen bir hastaya sağlık personelinin eşlik etmesi ve salgın önlemleri konusunda kesin kurallarla hareket etmesi gerekir. Burcu hanım bir sağlık uzmanı değil. Nitekim ağır Covid vakası olduğunu varsayabileceğimiz (evde tedavinin bir aşamasında hastaneye yatırıldığına göre) Kandil'in yanında verdiği pozlar gerçekten üzücü. Bu koşullarda yüzündeki bir cerrahi maskenin koruma sağladığı söylenemez. Sedyenin başındaki sağlıkçı arkadaşımız gibi onun da tulum ve bone giymesi gerekirdi.

Üstelik, böyle bir görevi yokken yatışa refakat etmesi de anlaşılır gibi değil.

Fotoğrafları incelediğimizde Burcu hanımın cerrahi maskeyle hastaya yatırıldığı odaya kadar eşlik ettiğini anlıyoruz. Banko önünde bir fotoğraf var, sonra asansör önünde beklerken, ki büyük olasılıkla Burcu hanım sedyedeki hastayla birlikte asansöre de biniyor! Sonra hasta odasında çekilmiş bir fotoğraf var.

Belli ki personel şefi Gülcan İstambul ve Müdür Yardımcısı Burcu Çiyanlı büyük bir görev (!) bilinciyle hastayı odasına kadar taşımışlar.

Görevi icabı hastanenin farklı bölümlerinde çalışanlarla muhatap olan birisinin iki fotoğraf çektirip, AKP il yönetimine yaranacağım diye bu riski alması gerçekten bir suç olabilir ancak.

Sağlıkçılar gerçekten de "cephede" savaşıyorlar salgınla, sürekli yeni hastalanma ve kayıp haberleri alıyoruz. Bu yapılan cezasız kalmaması gereken bir yağcılıktan başka bir şey değil."

Bu yağcılık cezasız kalmamalı

Bu arada geçtiğimiz günlerde AKP İzmir il yönetiminde arka arkaya patlak veren Covid vakaları dikkat çekici.

28 Aralık günü Ege'ye Bakış sitesinde yayımlanan bir habere göre teşkilatlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Nail Kocabaş, Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Mustafa Kandil ve İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Teşkilat Başkan Yardımcısı Bülent Bademci yeni koronavirüse yakalandı. Haberde, üç ismin de karantinaya girdiği ve tedavilerinin evlerinde sürdüğü belirtiliyor.

Bu arada Kandil'in hastalanmasından 2 gün önce sosyal medya hesabından yayınladığı bir fotoğraf da dikkat çekici. "Çandarlıda dostlarıma ziyaret. Bugün cengiz önbaş ve isa cınar abimle birlikte ahmet turan turgut turan mustafa özen ismet becerik abilerimi ziyaret ettik musafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum" notuyla paylaşılan fotoğraftan kısa bir süre sonra Kandil evinde karantinaya alındı. Fotoğrafta 6 kişi görülüyor ve cerrahi maske takmış olan 3 kişiden birisi Kandil.