AKP'li hastane yöneticisi, haberimizin ardından skandal fotoğrafları kaldırdı

AKP İl Başkan Yardımcısı Mustafa Kandil'in Covid-19 nedeniyle İzmir'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yatırıldığını sosyal medya hesabından paylaşan personel şefi Gülcan İstambul soL'un konuya dair haberinin ardından paylaşımını kaldırdı.

İstambul, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda "8 günden beri covitle savaşan kıymetli başkanım Mustafa Kandil hastanemize yatırdık rabbim şifa versin inşallah" demiş ve hastane yöneticilerinin AKP'li Kandil'e refakat edilişine ilişkin fotoğrafları paylaşmıştı.

Böyle bir protokol görevi olup olmadığı konusunda bilgi edinmek için ulaşmaya çalıştığımız İstambul, telefonumuza yanıt vermemişti.

İstambul'un çektiği fotoğrafta yer alan bir diğer kişinin Hastane Müdür Yardımcısı Burcu Çiyanlı olduğu ve sosyal mesafe kurallarına da uymadığı, Covid'li AKP il yöneticisinin hastane yatışına basit cerrahi maskeyle refakat ettiği görülüyordu.

Gülcan İstambul'un sözkonusu paylaşımı haberimizin ardından sosyal medya hesabından kaldırdığı görüldü: