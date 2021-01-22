AKP'den 'AYM' çıkışı: Ama, fakat demeden uygulanmalı

AYM'nin Enis Berberoğlu'na ilişkin ikinci kez hak ihlali kararı vermesi sonrası AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'dan açıklama geldi.

"Cari normatif kuralların egemenliği, kesin nitelikli veya kesinleşmiş mahkeme kararlarının herkesi ve her kurumu bağlayıcılığı; ‘hukuk devleti’ olmanın elifbası ve ‘hukuksal güvenliğin’ gereğidir" diyen Yazıcı, "Kuralların ve yargısal kararların amaca ve ulusal çıkarlara uygun olmamasının söylenebildiği hal olsa bile, hukuk devletinde hukuksal güvenlik açısından esas olan; değiştirilinceye kadar cari normu uygulamak, yargısal kesin kararı ‘ama, fakat’ demeden icrasını sağlamaktır" ifadesini kullandı.