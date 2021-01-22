Bakan Gül'den Enis Berberoğlu açıklaması: AYM kararı bağlayıcıdır

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AYM'nin Enis Berberoğlu kararına ilişkin "Anayasa Mahkemesinin verdiği kararlar bağlayıcıdır" açıklamasında bulundu.

Bu açıklamaya karşın AYM'nin ilk kararı yerel mahkeme tarafından uygulanmamıştı.