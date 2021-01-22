Bakan Gül'den Enis Berberoğlu açıklaması: AYM kararı bağlayıcıdır

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AYM'nin Enis Berberoğlu kararına ilişkin "Anayasa Mahkemesinin verdiği kararlar bağlayıcıdır" açıklamasında bulundu.
Bu açıklamaya karşın AYM'nin ilk kararı yerel mahkeme tarafından uygulanmamıştı.
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AYM Enis Berberoğlu'nun, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Karar sonrası Berberoğlu'nun düşürülen vekilliği tartışma konusu olurken soL'a konuşan eski Anayasa Mahkemesi raportörü ve yazarımız Ali Rıza Aydın, 'Düşme nedeni ortadan kalkarsa doğaldır ki milletvekilliğine geri dönecek' dedi.