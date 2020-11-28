AKP kurucularından Albayrak: Ak Parti kölelik ve itaat kültürüne...

AKP'nin kurucu milletvekillerinden olan Kemal Albayrak, partisini sert sözlerle eleştirdi. Albayrak, “Tartışamıyorlar çünkü korku var. Korku düşünce yaratmaz, düşüncenin olmadığı bir yerde kölelik vardır. AK Parti kölelik ve itaat kültürüne dayalı bir sistemle yönetiliyor” dedi.

Albayrak, Sözcü’ye yaptığı açıklamada bazı siyasilerin ‘tövbe-i nasuh' (Günahların bağışlanması için Allah'a yapılan af dileme talebi) önerdiğini belirtip, “Siyasette tövbe-i nasuh olmaz. Tövbe, yaratıcıya yapılır. Her türlü gayri meşru işleri yap, sessiz kal, zulümler, yanlış güce uygun kararlar ver, bunun çözümü adalettir” diye konuştu.

Albayrak, Metraj Prodüksiyon isimli firmanın sorularına ise şu yanıtları verdi:

Soru: AK Parti'de kurulduğu gün ile bugün arasında nasıl fark var?

“Çok şey söylenebilir. ‘Akıl, bilim, hukuk, demokrasi' dediler, oligarşiye yöneldiler. ‘Kaynaştıracağız' dediler ayrıştırma yarattılar. Yargıyı ve devleti intikam aracı olarak kullandılar. Ekonomide çöküşe gittiler.”

Soru: Herkes parti içinde özgürce tartışıyor mu?

“Tartışamıyorlar çünkü korku var. Korku düşünce yaratmaz, düşüncenin olmadığı bir yerde kölelik vardır. AK Parti kölelik ve itaat kültürüne dayalı bir sistemle yönetiliyor.”