Gerçekliğin tartısında bir tartışma: 'Bir Başkadır'

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi, çok konuşulan “Bir Başkadır” dizisiyle ilgili gerçekleştirdiği söyleşiyi 29 Kasım Pazar günü saat 21.00 itibariyle NHKM YouTube kanalı üzerinden yayınlayacak.

NHKM'den yapılan duyuruda "2020 Kasım ayı, bir dijital mecrada yayınlanan 'Bir Başkadır' dizisine ilişkin tartışmalara sahne oldu. Diziye erişim olanağı bulabilenler, dizinin 'bizi', 'memleketi' ne kadar anlatabildiğine odaklandı. Biz de bu yapımı, memleket gerçekliği ve gerçeğin temsili; psikolojinin memleketi ve kendimizi anlamak için neden ve nasıl baskın bir bakış haline geldiği; dizideki ana karakterlerin kadın olmasından hareketle, bu kanalda nasıl bir temsil ortaya konduğu, başlıklarına odaklanarak ele aldık. Sinema ve edebiyat bu söyleşimizde bize kılavuzluk etti. Tartışmayı sonlandırmak değil, bir yönteme kavuşturmak için, sizleri bu söyleşimizi izlemeye davet ediyoruz" denildi.

Murat Akgöz ve Onur Doğan'ın moderatörlüğünü yaptığı, Çağrı Kınıkoğlu, Ekin Şen ve Kaya Tokmakçıoğlu'nun konuşmacı olarak katıldığı söyleşi aşağıdaki bağlantıdan saat 21.00 itibariyle izlenebilir: