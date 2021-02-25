AKP kongresinde katılan isim Covid-19'a yakalandı

AKP'nin İzmir'de düzenlediği kongre, ilçelerden ve köylerden taşınan otobüs dolusu partili ve alınmayan salgın önlemleri nedeniyle tepki konusu olmuştu.

Kongreye katılan isimlerden biri olan eski AKP Tanıtım ve Medya Başkanı Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı, kongreden iki gün sonra yaptığı açıklamada, Covid-19 testinin pozitif çıktığı duyurdu.

AKP'nin kongreye katılan ve saha bölümünde bulunan protokol üyeleri ve delegeler için test zorunluluğu getirdiği, tribünlerde bulunan yüzlerce kişi için ise bu yönde bir adım atılmadığı öğrenilmişti.