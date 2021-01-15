AKP iktidarında açlık sınırı 5,32 kat arttı

Birleşik Metal-İş Sendikası Araştırma Merkezi, dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarının 2 bin 478 lira olduğunu açıkladı. Bu harcama tutarının sadece gıda için yapılması gereken minimum tutar olduğu belirtilirken, "Açlık sınırı üzerinden hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre ise yoksulluk sınırı 8 bin 570 lira olarak gerçekleşmiştir" denildi.

"2003 yılının Aralık ayında 4 kişilik bir aile, günlük minimum 15,5 TL’ye sağlıklı beslenebilirken, bugün ancak 82,6 TL’ye sağlıklı beslenebilmektedir" ifadesine yer verilen açıklama şu değerlendirmeler yer aldı:

Buna göre 17 yıl zaman zarfında açlık sınırı 5,32 kat arttı. Aynı dönemde enflasyondaki artış ise 4,85 kat oldu.

Açlık sınırındaki artış genel enflasyonda yaşanan artıştan daha fazla oldu.

Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi dört kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için, günlük en az 82,6 TL, aylık 2 bin 478 TL’lik harcama yapması gerekiyor.