Akdeniz'de yeni NAVTEX yayını: Yavuz Sondaj Gemisi'nin görev süresi uzatıldı

Yeni bir NAVTEX (Naval Telex) yayınıyla beraber Kıbrıs açıklarında çalışmalarını yürüten Yavuz Sondaj Gemisi'nin görev süresi 12 Ekim'e kadar uzatıldı.

NAVTEX'de, Türk Deniz Kuvvetleri Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından duyuruldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Seyhidda denizcilere bildiri numarası : 1156/20 Akdeniz 1. Yavuz, Ertuğrul Bey, Osman Bey ve Orhan Bey isimli gemiler ile aşağıda belirtilen sondaj çalışmaları, 12 eki 20 saat 2059z'ya kadar uzatılmıştır.

34 06.13 k - 031 45.73 d

34 06.13 k - 031 57.80 d

33 56.18 k - 031 57.80 d

33 56.18 k - 031 45.73 d

çalışma gemilerinden açık geçilmesi.2. çalışma sahasına girilmemesi şiddetle tavsiye olunur."

Bugün ayrıca yayınlanan bir NAVTEX'de 'Sakız Adası'nın 1923 Lozan Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsünün ihlal edildiği' belirtilmişti.