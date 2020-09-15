Türkiye'den yeni NAVTEX yayını

Türkiye, yeni bir NAVTEX yayınladı. Türkiye, Yunanistan’ın Sakız Adası’nı Lozan Barış Antlaşmasını ihlal ederek silahlandırdığını ilan etti.

Yayımlanan NAVTEX'te "Sakız Adası'nın 1923 Lozan Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsünün ihlal edildiği" belirtildi.

İzmir İstasyonu'ndan yapılan duyuru şu şekilde:

"Seyhidda Denizcilere Bildiri Numara: 1149/20 - Ege Denizi

1. La08-206/20 numaralı Navtex mesajı ile Sakız Adası'nın 1923 Lozan Barış Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edilmiştir.

2. Bu bildiri 16 Eylül saat 0001Z'da yürürlükten kaldırılacaktır."