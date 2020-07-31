Akar: Yunanlı komşularımızla bir toplantı yapmayı bekliyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Önümüzdeki günlerde Ankara'da Yunanlı komşularımızla bir toplantı yapmayı bekliyoruz. Bu ve benzeri toplantılarla sorunları çözmeye çalışıyoruz. Çalışmalarımız bu yönde sürüyor." dedi.

Akar Edirne'den yaptığı açıklamada "Daha önce yaptığımız plan çerçevesinde bu özel, önemli ve anlamlı günde Edirne'ye geldik. Bu planlı bir faaliyetimiz ve bu plan çerçevesinde bayramda buradayız" sözlerini kullandı.

Yunanistan'la Türkiye arasında en son Türkiye'nin Meis Adası (Kastellorizo) yakınlarında keşif yapacağına dair Navtex (Navigational Telex) yayınlaması üzerine tansiyon yükselmiş, taraflar karşılıklı olarak savaş gemilerini Doğu Akdeniz'e doğru konuşlandırmaya başlamıştı. Son birkaç gündür tarafların gemilerini geri çekmesiyle beraber tansiyon azalmıştı.