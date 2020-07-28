Kalın'ın sözleri Yunan basınında: Akdeniz'deki arama faaliyetlerine ara verdik

CNN Türk canlı yayınında Sena Alkan'ın sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Akdeniz'deki doğalgaz arama faaliyetlerine ara verildiğini söyleyerek "Son Navtex yayınlandığında Yunanistan aşırı tepki verdi. Cumhurbaşkanımız 'madem müzakereler devam edecek biz bir müddet bekletelim' dedi" diye konuştu.

"Alman basını biraz abartmış savaşın eşiğine filan gelinmedi. Ama Sayın Merkel’in yapıcı bir katkısı oldu. Yunanistan bizim sınır komşumuz tarihi ilişkilerimiz var. Birlikte bu coğrafyayı kavga etmeden nasıl imar edebiliriz.

Burada temel sorun kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge ile ilgili boşluklar var. Uluslararası denizcilik hukuk ihtilaflı konuları ülkeler arasında ikili şekilde çözülmesini öngörüyor.

Siz Meis’i normal şartlar göre düşünürseniz bizi Antalya Körfezi'ne hapsetmiş olursunuz. Biz bütün konuşlar ön koşulsuz konuşmaya hazırız.

Son Navtex yayınlandığında Yunanistan aşırı tepki verdi. Oruç Reis’in aram tarama yapılması planlanan yer Meis adasına 180 km mesafede. Cumhurbaşkanımız 'madem müzakereler devam edecek biz bir müddet bekletelim' dedi. Burada temel amaç cumhurbaşkanımızın müzakerelerde hep bir adım önde olalım amacı."

Kalın'ın açıklamaları Yunan basınında da yer buldu

Yunan gazetesi Ekathimerini de Kalın'ın açıklamalarına yer verdi. Gazetede Kalın'ın "Cumhurbaşkanımız 'madem müzakereler devam edecek biz bir müddet bekletelim' dedi" sözlerine yer verilerek, Doğu Akdeniz'deki arama faaliyetlerine ara verildiği haberleştirildi.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü dün Türkiye'nin donanma gemilerini bölgeden çektiğini belirterek, Atina'nın 'komşuluk çerçevesinde' Türkiye ile müzakerelere hazır olduğunu söylemişti.