Akar, Güler ve Fidan Libya'ya gitti

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ile Libya’nın Başkenti Trablus’a gittiği" duyuruldu.

Ziyaretle ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da "Sayın Milli Savunma Bakanımız ve Sayın Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımızla birlikte 3 Mayıs 2021 tarihinde Libya’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret sırasında, ikili ilişkilerin ele alınması ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.