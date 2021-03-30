MGK toplantısı sona erdi: Libya, Suriye ve Doğu Akdeniz mesajı

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası yapılan yazılı açıklamada, Libya, Suriye, Yunanistan ve Kıbrıs gündemine ilişkin mesajlar yer aldı.

Haber Merkezi

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

MGK toplantısı sonrası yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

  • "Suriye'deki aktörlere, mevcut insani krizi derinleştirecek eylemlere son verme çağrısında bulunulmuştur."
  • "Diyalog çağrılarımıza rağmen Türkiye karşıtı politikalarını artırma cihetine giden Yunanistan, uluslararası hukuka riayet etmeye ve iyi komşuluk ilişkilerinin gereğini yerine getirmeye davet edilmiştir." 
  • "Kıbrıs meselesinde kapsamlı ve kalıcı çözümlerin bağımsız iki devlet temelinde gündeme alınması hususunun vazgeçilmez olduğu belirtilmiştir."
  • "Libya halkının güvenlik, huzur ve refahının sağlanmasında Türkiye’nin her türlü desteği vermeye devam edeceği ifade edilmiştir."
  • "Doğu Akdeniz'de bölge ülkelerinin karşılıklı hak ve menfaatlerini gözeten ortak bir yaklaşım benimsemesinin önemine dikkat çekilmiş; bölge dışı ülkeler ve uluslararası aktörler tarafsız ve sağduyulu tutum sergilemeye davet edilmiştir."

Haber

NATO Genel Sekreteri: Ankara ile ciddi görüş ayrılıklarımız var

 