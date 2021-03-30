MGK toplantısı sona erdi: Libya, Suriye ve Doğu Akdeniz mesajı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
MGK toplantısı sonrası yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
- "Suriye'deki aktörlere, mevcut insani krizi derinleştirecek eylemlere son verme çağrısında bulunulmuştur."
- "Diyalog çağrılarımıza rağmen Türkiye karşıtı politikalarını artırma cihetine giden Yunanistan, uluslararası hukuka riayet etmeye ve iyi komşuluk ilişkilerinin gereğini yerine getirmeye davet edilmiştir."
- "Kıbrıs meselesinde kapsamlı ve kalıcı çözümlerin bağımsız iki devlet temelinde gündeme alınması hususunun vazgeçilmez olduğu belirtilmiştir."
- "Libya halkının güvenlik, huzur ve refahının sağlanmasında Türkiye’nin her türlü desteği vermeye devam edeceği ifade edilmiştir."
- "Doğu Akdeniz'de bölge ülkelerinin karşılıklı hak ve menfaatlerini gözeten ortak bir yaklaşım benimsemesinin önemine dikkat çekilmiş; bölge dışı ülkeler ve uluslararası aktörler tarafsız ve sağduyulu tutum sergilemeye davet edilmiştir."