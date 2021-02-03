ABD'nin Ortadoğu'daki uçak gemisi Pasifik'e gitti

ABD 10 ay önce Ortadoğu'ya gönderdiği ve İran'la gerilimin artmasına yol açan USS Nimitz uçak gemisinin bölgeden ayrıldığını ve halihazırda Pasifik'te olduğunu açıkladı.

Pentagon Sözcüsü John Kirby, Salı günü düzenlediği basın toplantısında ABD Donanması'na bağlı USS Nimitz gemisinin 270 günden uzun süredir bulunduğu Umman Denizi'ni "ABD'ye dönmek üzere" terk ettiğini ve geminin halihazırda Pasifik'te olduğunu belirtti.

Sözcü Kirby geminin ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) bölgesinden ayrılarak ABD Hint Pasifik Kuvvetleri'nin (INDO-PACOM) bölgesine geçmesinin "dünyanın herhangi bir bölümündeki özel bir istihbarata" karşılık olmadığını savundu ve bu adımı ABD ordusunun ihtiyaçları ve yetenekleri arasında bir "dengeleme" eylemi olarak niteledi.

Sözcü, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in ABD ordusunun Ortadoğu'daki varlığının güçlü olduğunu düşündüğünü belirtti.

USS Nimitz uçak gemisi 5 bin kişilik personeli ve beraberindeki muhrip ve denizaltılarla yaklaşık 10 ay önce Ortadoğu'ya gönderilmiş ve son olarak Aralık sonunda Trump yönetimi tarafından görev süresi 4. kez uzatılmıştı.

Geminin bölgeden çekilmesi Biden yönetiminin İran ile gerginliği azaltma hamlesi olarak yorumlanırken diğer yandan ABD'nin Pasifik'teki askeri ağırlığını artırma adımları attığı biliniyor. Biden yönetimi göreve gelmesinin ardından Çin'e karşı "müttefik" bölge ülkelerine askeri destek vereceğini açıklamıştı.