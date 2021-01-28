Çin: 'Tayvan bağımsızlığı' demek savaş demektir

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, Çin'e bağlı Tayvan Adası'nda ABD destekli "bağımsızlık" girişimlerine sert tepki gösterdi.

Sözcü, "'Tayvan bağımsızlığı' unsurlarını uyarıyoruz: Ateşle oynayanlar kendilerini yakarlar, 'Tayvan bağımsızlığı' demek savaş demektir" diye konuştu.

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian düzenlediği basın toplantısında Tayvan Adası'nın Çin'in ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti ve Çin ordusunun Tayvan Boğazı'ndaki son faaliyetlerinin dış müdahaleye karşı yanıt olduğunu söyledi.

Sözcü Wu bölgedeki askeri hava hareketliliğine ilişkin "Onlar 'Tayvan bağımsızlık' güçlerinin dış müdahalesine ve provokasyonuna ciddi bir yanıttır" dedi.

ABD son olarak Mike Pompeo'nun dışişleri bakanlığının son günlerinde Tayvanlı ve ABD'li yetkililer arasında resmi temas kısıtlamalarını kaldırmıştı. ABD Başkanı Joe Biden da yemin törenine Tayvan'ın fiili ABD büyükelçisini resmen davet etmişti.

Biden döneminde Tayvan üzerinden Çin'e yönelik provokasyonların artırılacağının ilk işareti de Washington yönetiminin Güney Çin Denizi'ne bir uçak gemisi göndermesi olmuştu.