ABD'nin en etkin faşist çetesinin lideri FBI'da istihbaratçı çıktı

ABD'nin en kalabalık aşırı sağcı sokak gücü çetesi Proud Boys (Gururlu Oğlanlar) grubunun lideri Enrique Tarrio'nun, 2012 yılından itibaren FBI ve yerel kolluk kuvvetleri için sızma görevleri ve istihbaratçılık yaptığı açığa çıktı.

Reuters'ın ulaştığı savcılık tutanakları ve mahkeme kayıtlarına göre 2012'de tutuklandıktan sonra Enrique Tarrio, hükümetin iç istihbarat servisi için çalışmaya başladı. Mahkeme kayıtlarına göre aşırı sağcı çetenin lideri daha önce gizli görevler sırasında "yetkililerin uyuşturucu, kumar ve insan kaçakçılığını içeren çeşitli davalarda bir düzineden fazla insanı yargılamasına yardım etti".

Tarrio, Salı günü Reuters ile yaptığı söyleşide gizli görevlerde çalıştığını veya başkalarına karşı davalarda işbirliği yaptığını inkar etti. Ele geçirilen metinler sorulduğundaysa, bunların hiçbirini hatırlamadığını söyledi.

Kolluk kuvvetleri ve mahkeme tutanağı Tarrio’nun inkarıyla çelişiyor. Tarrio'nun davasının eski federal savcısı Vanessa Singh Johannes Reuters'e yaptığı açıklamada, Tarino'nun marihuana yetiştirme evleri işletmektenlerin ve Miami'de ilaç dolandırıcılığı yapanların yargılanmasında çalışmaları olduğunu söyledi.

36 yaşındaki Tarrio, neo-nazi Proud Boys'u "ülkedeki aşırı sol tehdite karşı" örgütleyenler arasında başta geliyor. Proud Boys, 6 Ocak'ta Kongre Binası'ndaki baskında da rol almıştı.

Reuters'ın ortaya çıkardığı kayıtlar şaşırtıcı çünkü şu anda kolluk kuvvetleri tarafından yoğun incelemeye tabi tutulan aşırı sağcı bir grubun liderinin daha önce FBI soruşturmacılarında aktif bir rol aldığını gösteriyorlar.

Washington polisi Tarrio'yu Kongre Baskını'ndan iki gün önce şehre vardığında Ocak ayı başlarında tutukladı. Donald Trump taraftarları tarafından Aralık ayında düzenlenen bir gösteri sırasında iki yüksek kapasiteli tüfek şarjörüne sahip olmak ve bir Black Lives Matter (Siyahi Yaşamlar da Önemlidir) pankartı yakmakla suçlandı. Washington'daki kentin yüksek mahkemesi, Haziran ayındaki duruşma tarihine kadar şehri terk etmesine karar verdi.

Tarrio, Kongre Binası baskına katılmasa da, en az beş Proud Boys üyesi baskına katılmakla suçlandı. FBI daha önce Tarrio’nun daha önceki tutuklanmasının 6 Ocak’taki olayları önceden engelleme çabası olduğunu söylemişti.

2014 tarihli mahkeme tutanakları, Tarrio’nun kanun yaptırımı ile olan geçmiş bağlantılarına yeni bir ışık tutuyor. Çalınan diyabet test kitlerinin yeniden etiketlenmesi ve satışı ile ilgili bir dolandırıcılık davasında suçunu kabul eden Tarrio ve suç ortakları için duruşma sırasında savcı ve savunma avukatı, yargıçtan Tarrio ve iki sanık için verilen hapis cezasını indirmesini istedi.

Savcı, Tarrio'nun verdiği bilgilerin iki ayrı davada 13 kişinin federal suçlamalarla yargılanmasına yol açtığını ve yerel makamların bir kumar çetesini soruşturmasına yardım ettiğini söyledi.

Duruşmadaki bir FBI ajanı, Tarrio'yu esrar, kokain ve MDMA veya ekstazi ticaretini soruşturan yerel polis soruşturmalarında "anahtar bileşen" olarak adlandırdı. Miami FBI ofisi konu hakkında basına yorum yapmayı reddetti.