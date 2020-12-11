ABD'de çatışmalar: Trump destekçileri bir kişiyi vurdu

ABD'de Donald Trump destekçileri ve karşıtları arasındaki çatışmalar sürerken en son ülkenin Başkenti Washington DC'de Trump destekçisi faşist grup Proud Boys ve komplo teorisyeni Alex Jones tarafından yönlendirilen kitleyle Trump karşıtları arasında çatışma çıktı.

Polis, DC'deki Trump yanlısı yürüyüşte birden fazla kişiyi gözaltına alırken, Biden'ın "asla" ABD Başkanı olarak tanınmayacağını iddia eden Alex Jones, seçilmiş başkanın "o ya da bu şekilde" görevini sonlandıracaklarını söyledi.

Trump destekçilerinin gösterisi sırasında karşıt gösteri düzenleyen Trump karşıtlarının polis ablukası altındaki eylemleri sürekli taciz uğrarken polis ablukalarını aşan Trump sempatizanları kitleye küfürler savurdu.

Cumartesi sabahı erken saatlerde Yüksek Mahkeme önünde toplanan Trump destekçileri Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı General Michael Flynn gibi konuşmacıları dinlediler.

Flynn, öğleden sonra binlerce kişi olduğu tahmin edilen kalabalığa yaptığı konuşmada, Biden'ın zaferini sağlamak için yeterli sayıda eyalette oy almasına rağmen, Trump'ın başkanlığı kazanması için “hala yollar” olduğuna dair söz verdi.

Komplo teorisi kanalı InfoWars'ın kurucusu Alex Jones da protestocularla yürüdü ve burada Biden'ı başkan olarak "asla tanımayacağına" söz verdi ve Demokrat'ın "o ya da bu şekilde" görevden alınacağını söyledi.

Trump'ın helikopteri eylemler sırasında yukarıdan geçerken Trump destekçileri sevinç çığlıkları attı.

Bir süre sonra Trump destekçileri polis ablukası altındaki Trump karşıtlarına saldırdı.

Batı'daki Washington eyaletinin Olympia kentindeyse silahlı Trump destekçileri bir kişiyi vurdu. Olayın ardından faşist örgüt Proud Boys'un bir üyesi gözaltına alındı.

Yetkililer henüz tetikçinin ve kurbanın kimliklerini doğrulamadı.