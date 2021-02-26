ABD'den 'Kaşıkçı yasağı' açıklaması: 76 Suudiye vize kısıtlaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ABD'nin istihbarat raporunun yayımlanmasının ardından Suudi Arabistan vatandaşı 76 kişiye vize kısıtlaması uygulayacağını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı yazılı açıklamada, yeni bir vize kısıtlaması politikası olan "Kaşıkçı yasağı"nı getirdiğini açıkladı.

Blinken bu yasak kapsamında ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yabancı hükümetler adına sınırları dışında hareket edip muhaliflerine baskı, tehdit ve zarar verme gibi eylemlerde bulunan kişilere vize kısıtlamaları uygulayacağını açıkladı. Blinken bu kişilerin yakınlarına da vize kısıtlaması uygulanabileceğini bildirdi.

Yaptırım kapsamına alınan 76 kişi arasında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın yer alıp almadığı henüz açıklanmadı.

ABD yönetiminin bugün açıkladığı Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin istihbarat raporunda cinayetin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın onayıyla gerçekleştiği belirtilmişti.