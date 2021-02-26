ABD Kaşıkçı cinayeti raporunu açıkladı: Cinayeti veliaht prens onayladı

ABD istihbaratının Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin 2018 tarihli raporu gizliliği kaldırılarak yayımlandı.

Raporda cinayetin Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın (MBS) onayıyla gerçekleştiği belirtildi.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü tarafından yayımlanan raporda "Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da yakalanması ya da öldürülmesi için yapılan operasyonu onayladı" denildi.

Raporda bu değerlendirmenin, veliaht prensin krallıktaki karar verici pozisyonuna, operasyonda veliaht prensin önemli bir danışmanı ile korumalarının da yer almasına ve MSB'nin Kaşıkçı dahil muhaliflerini susturmak için şiddete başvurulmasına verdiği desteğe dayandırıldığı belirtildi.

Raporun yayımlanmasından önce Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Suudi Arabistan ile ilişkisini Kral Selman ile yürüteceğini açıklamıştı.

Cemal Kaşıkçı Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmüştü.