Trump'ın avukatları büyük oyunu gördü: Seçim yenilgisinin ardında Chavez varmış!

ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatları Rudy Gulliani ve Sydney Powell, seçim yenilgisinin ardında "Komünist Küba ve Venezuela'nın, muhtemelen de Çin'in" büyük etkisi olduğunu savundu. Trump'ın seçim kampanyasından sorumlu avukat Powell, seçimde kullanılan yazılımın "Herhangi bir seçimi kaybetmeyeceğinden emin olmak için" Hugo Chavez tarafından yönetildiğini söyledi.

Powell’ın söylediğine göre, 2013'te yaşamını yitiren Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez ABD oylama yazılımının kontrolünü elinde tutuyor.

Powell, "Dominion Oylama Sistemleri, Smartmatic teknoloji yazılımı ve buradaki diğer bilgisayarlı oylama sistemlerinde kullanılan yazılım, sadece Dominion değil, Venezuela'da Hugo Chavez'in yönlendirmesinde" dedi.

Powell, "Her şeyin nasıl yürüdüğünü açıklayan çok güçlü bir tanığımız var" diye eklemeyi ihmal etmedi.