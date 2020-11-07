Trump: Pensilvanya'da 10 binlerce oy yasadışı şekilde kullanıldı

ABD Başkanı Donald Trump, Pensilvanya'da on binlerce oyun sandıklar kapandıktan sonra alındığını iddia etti.

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ABD Başkanı Donald Trump, seçimlerde demokratların galip geldiği Pensilvanya'da on binlerce oyun sandıklar kapandıktan sonra alındığını iddia etti.

Trump'ın sosyal medyada paylaştığı mesaj şöyle: (vurgular ABD Başkanına ait)

Akşam saat 8'den sonra on binlerce oy yasadışı olarak alındı. Salı, Seçim Günü, Pensilvanya ve diğer bazı çok ince eyaletlerdeki sonuçları tamamen ve kolayca değiştiriyor. Ayrı bir konu olarak, yüz binlerce Oyun GÖZLENMESİNE yasadışı olarak izin verilmedi.
Bu AYRICA Seçim Gecesi'nde herkesin kolayca kazanıldığını düşündüğü Pensilvanya da dahil olmak üzere çok sayıda eyaletteki Seçim sonucunu değiştirirdi ancak ne olduğunu uzun zaman aralıklarıyla kimsenin GÖZLEMLENMESİNE izin verilmeksizin büyük bir liderlik ortadan kayboldu. YASAL ŞEFFAFLIĞA şiddetle ve kabaca iznin verilmediği o saatlerde kötü şeyler oldu. Traktörler kapıları bloke etti ve pencereler gözlemcilerin sayım odalarının içini görmemesi için kalın kartonla kaplandı. İÇERİDE KÖTÜ ŞEYLER OLDU. BÜYÜK DEĞİŞİKLİKLER GERÇEKLEŞTİ!