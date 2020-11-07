Trump: Pensilvanya'da 10 binlerce oy yasadışı şekilde kullanıldı

ABD Başkanı Donald Trump, seçimlerde demokratların galip geldiği Pensilvanya'da on binlerce oyun sandıklar kapandıktan sonra alındığını iddia etti.
Trump'ın sosyal medyada paylaştığı mesaj şöyle: (vurgular ABD Başkanına ait)
Akşam saat 8'den sonra on binlerce oy yasadışı olarak alındı. Salı, Seçim Günü, Pensilvanya ve diğer bazı çok ince eyaletlerdeki sonuçları tamamen ve kolayca değiştiriyor. Ayrı bir konu olarak, yüz binlerce Oyun GÖZLENMESİNE yasadışı olarak izin verilmedi.
Bu AYRICA Seçim Gecesi'nde herkesin kolayca kazanıldığını düşündüğü Pensilvanya da dahil olmak üzere çok sayıda eyaletteki Seçim sonucunu değiştirirdi ancak ne olduğunu uzun zaman aralıklarıyla kimsenin GÖZLEMLENMESİNE izin verilmeksizin büyük bir liderlik ortadan kayboldu. YASAL ŞEFFAFLIĞA şiddetle ve kabaca iznin verilmediği o saatlerde kötü şeyler oldu. Traktörler kapıları bloke etti ve pencereler gözlemcilerin sayım odalarının içini görmemesi için kalın kartonla kaplandı. İÇERİDE KÖTÜ ŞEYLER OLDU. BÜYÜK DEĞİŞİKLİKLER GERÇEKLEŞTİ!
Tens of thousands of votes were illegally received after 8 P.M. on Tuesday, Election Day, totally and easily changing the results in Pennsylvania and certain other razor thin states. As a separate matter, hundreds of thousands of Votes were illegally not allowed to be OBSERVED...— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020
....This would ALSO change the Election result in numerous States, including Pennsylvania, which everyone thought was easily won on Election Night, only to see a massive lead disappear, without anyone being allowed to OBSERVE, for long intervals of time, what the happened...— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020
....Bad things took place during those hours where LEGAL TRANSPARENCY was viciously & crudely not allowed. Tractors blocked doors & windows were covered with thick cardboard so that observers could not see into the count rooms. BAD THINGS HAPPENED INSIDE. BIG CHANGES TOOK PLACE!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020