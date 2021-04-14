ABD'de 20 yaşındaki Daunte Wright'ı öldüren polis tutuklandı

20 yaşındaki Daunte Wright'ın ölümünden sorumlu Minnesota polis memuru Kimberly Potter, "ikinci dereceden adam öldürmek" suçuyla tutuklandı. Kimberly Potter'ın "şok tabancasını zannederek silahını çektiği" ve siyahi genci "yanlışlıkla öldürdüğü" öne sürülmüştü.
11 Nisan'da Daunte Wright'ı öldüren 48 yaşındaki Potter hakkında işlemler, 3 gün süren kitlesel eylemlerin sonucunda ancak başlatıldı. Wright dün Brooklyn Merkezi Polis Departmanı'ndan istifa etmişti.
ABD'nin Minneapolis kentinin Brooklyn Center ilçesinde polis memuru Potter, 20 yaşındaki Daunte Wright'ı aracındayken vurmuştu. Wright, olay yerinde yaşamını yitirmişti.