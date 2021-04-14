Daunte Wright'ı vuran polis memuru ve emniyet müdürü istifa etti

ABD'nin Minneapolis kentinde 20 yaşındaki Daunte Wright'ı vuran polis memuru Kim Potter, görevinden istifa etti.
Cinayetin gerçekleştiği Brooklyn Center'in emniyet müdürü Tim Gannon'un da istifasını sunduğu bildirildi.
Brooklyn Center Belediye Başkanı Mike Elliot, Potter'ın istifasını henüz kabul etmediğini açıkladı.
Elliot, "İstifanın kabulü için gereken adımların atılmasını sağlayacağız. Şu an ekibim durumu değerlendirme aşamasında. Durum oldukça karmaşık" dedi.
ABD'nin Minneapolis kentinin Brooklyn Center ilçesinde polis memuru Potter, 20 yaşındaki Daunte Wright'ı aracındayken vurmuştu. Wright, olay yerinde yaşamını yitirmişti.