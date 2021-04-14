ABD: Ukrayna'ya yardımcı olmakta kararlıyız

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ABD'nin Ukrayna'ya maddi destek sağlamaya devam edeceğini söyledi. Brüksel'de konuşan Austin, maddi desteğe dair ayrıntı vermedi ancak Washington'un Ukrayna'ya "öz savunma ihtiyaçları konusunda yardımcı olmaya kararlı" olduğunu söyledi.

Blinken de Rusya'nın "agresif davranışları" diye nitelendirdikleri olaylar hakkında "endişeli olmakta" haklı olduklarını öne sürdü.

Jens Stoltenberg ise NATO'nun ABD Başkanı Joe Biden'in 1 Mayıs'tan itibaren tüm ABD birliklerini ülkeden çekme kararına uymak için Afganistan'dan yaklaşık 7 bin kuvvetini çekmeyi kabul ettiğini söyledi. Stoltenberg, geri çekilmenin "aylar içinde" tamamlanacağını söyledi ancak Biden'in hedef olarak belirlediği 11 Eylül gibi kesin bir tarih vermedi.

Stoltenberg, kararı Biden'in planlarını resmen açıklamasından ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Brüksel'deki NATO karargahında yaptığı görüşmeden kısa bir süre sonra açıkladı.

Üst düzey NATO diplomatları ve üye ülkelerin savunma bakanları 14 Nisan'da bir video konferans düzenledi. Toplantı ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Brüksel'e gezisi sırasında gerçekleşti.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken düzenlenen basın toplantısında ayrıca ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le "önümüzdeki haftalarda" görüşeceğini söyledi öte yandan kesin bir tarih vermedi.