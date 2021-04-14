Biden: Afganistan'dan 1 Mayıs'ta çekilmeye başlamış olacağız

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin 1 Mayıs'ta Afganistan'dan son çekilme sürecine başlayacağını duyurdu. Biden kararından önce işgal kararı veren ABD Başkanı George Bush'a danıştığını söyledi.

Beyaz Saray dün ABD'nin 11 Eylül saldırılarının 20. yıldönümü olan 11 Eylül'e kadar Afganistan'dan asker çekmeyi tamamlayacağını duyurmuştu. Bugün NATO kuvvetlerinin da ABD'yle ortak bir şekilde çekileceği duyuruldu.

Bugün Washington'da konuşan Biden, Afganistan'da kalma nedenlerinin "giderek belirsizleştiğini" ve ABD'nin ülkedeki amacına "ulaştığını" söyledi.

Biden, "ABD askerlerinin yanı sıra NATO müttefiklerimiz ve harekat ortaklarımız tarafından konuşlandırılan kuvvetler biz 11 Eylül'deki iğrenç saldırının 20. yıldönümünü anmadan önce Afganistan'dan çıkacak ancak gözlerimizi terör tehdidinden ayırmayacağız" dedi.

Başkan, Washington'un çekildikten sonra Afgan güvenlik güçlerine yardım sağlamaya devam edeceğini söyledi.

ABD 2020'nin şartlarına işaret ederek, "Taliban'ı, herhangi bir teröristin ABD'yi veya müttefiklerini Afgan topraklarından tehdit etmesine izin vermeme taahhüdünden sorumlu tutacağız. Afgan hükümeti de bu taahhüdü bize verdi," dedi. Biden'ın atıfta bulunduğu anlaşma, Taliban'ın El Kaide dahil "ABD'nin ulusal güvenliğini tehdit edebilecek terörist güçlere ev sahipliği yapmama" taahhüdü karşılığında ABD'nin Afganistan'dan çekilmesini vaat eden Doha'daki mutabakat.

Biden ayrıca Taliban'a yönelik "biz çekilirken bize saldırırlarsa kendimizi ve ortaklarımızı elimizdeki tüm araçlarla savunacağımızı biliyorlar" dedi.

Biden, Washington'un bölgedeki diğer ülkelerden, "özellikle Pakistan'ın yanı sıra Rusya, Çin, Hindistan ve Türkiye'den" Afganistan'ı desteklemelerini isteyeceğini sözlerine ekledi. ABD Başkanı bu ülkelerin Afganistan'da "istikrarlı bir gelecekte önemli bir paya sahip olduğunu" söyledi. Biden'ın Afganistan'ın sınır komşusu İran'ı bu ülkeler listesinde saymaması dikkat çekti.