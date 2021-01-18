ABD Somali'deki askerlerini çektiğini duyurdu

ABD Somali'de sayıları 700'ü bulan tüm askerlerini çektiğini, bu askerlerin komşu ülkelere kaydırıldığını duyurdu.

ABD ordusuna bağlı Afrika Komutanlığı (AFRICOM) Sözcüsü Albay Chris Karns, AP'ye yaptığı açıklamada, Somali'deki askeri personelin komşu Kenya ve Cibuti gibi diğer Afrika ülkelerine kaydırıldığını söyledi.

ABD Başkanı Trump Aralık 2020'de Somali'deki Amerikan askerlerinin çoğunun 2021 başına kadar geri çekilmesi talimatını vermişti.

Karns ajansın Joe Biden'ın ABD Başkanı olarak göreve başlaması sonrası Somali'den çekilme kararından vazgeçip geçmeyeceğine dair sorusuna ise "Varsayımlar üzerinden spekülasyon yapmak bizim için uygun olmayacaktır" yanıtını verdi.