soL TV | soL Bakış - AKP Somali'de ne yapıyor?

Derin bir ekonomik krizle karşı karşıya kalan AKP Somali'nin İMF'ye olan borçlarını üstlendi. Üstlendiği borç aslında Somali'nin değil başkente sıkışmış sözde hükümetin borcuydu. AKP 2011 yılından bu yana o başkente sıkışmış hırsız diktatörlere para yağdırıyor. soL TV haber merkezi AKP'nin Somali'de somutlanan Yeni Osmanlıcılık ve İhvan politikasını inceledi.