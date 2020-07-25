ABD hükümet görevlileri Çin'in Houston Konsolosluğu'na zorla girdi

ABD'nin yönelttiği "casusuluk" suçlamalarının ardından Çin'in Houston'daki konsolosluğundaki diplomatlar binayı boşaltmışlardı. Bugün bir grup binanın kapılarını zorla açarak içeri girdi, Çin'se yaptığı açıklamada buna "gereken cevabı" vereceğini duyurdu. İçeri girenlerden birisinin ABD Dışişleri Bakanlığı çalışanı olduğu belirtildi. Trump yönetimi, Çin Konsolosluğu'nun, ABD'nin bilimsel araştırma çalma çabalarının 'merkez üssü' olduğunu söyledi.

Çin dışişleri bakanlığı sözcüsü Vang Venbin, yaptığı açıklamada ABD'nin tesise girme hakkının olmadığını söyledi ve Pekin'in “gerekli yanıtı” vereceği konusunda uyardı.

Sözcü, “Houston'daki Çin Başkonsolosluğu diplomatik ve konsolosluk öncülünün yanı sıra Çin’in ulusal mülkiyeti. Viyana Konsolosluk İlişkileri Konvansiyonu ve Çin-ABD konsolosluk anlaşmasına göre, alanı hiçbir şekilde ihlal etmemeliydi” dedi.

Vang, Çin'in “güçlü bir şekilde huzursuz” olduğunu ve ABD'nin hareketine “kararlı bir şekilde karşı çıktığını” söyledi.

İçeri girenlerden biri ABD Dışişleri yetkilisi

Cuma gününün erken saatlerinde Houston Chronicle, tahliye süresinin sona ermesinden sonra, Dışişleri Bakanlığı yetkilisi olduğu belirtilen bir adamın, küçük bir arka kapının açılmasından sonra başkalarıyla birlikte konsolosluğa girdiğini bildirdi.

Haber, yetkililerin daha önce üç ayrı girişi denediğini ancak başarısız olduklarını söyledi. Olay esnasında ABD Dışişleri Bakanlığı arması taşıyan güvenlik ekipleri, arka girişte nöbet tutuyordu, itfaiye de konsolosluğa girip çıktı.

Diplomatik levha taşıyan kamyonetler Cuma günü saat 16.00'da konsolosluktan ayrıldı. Bu noktada, federal ajanlar konsolosluğun kilitli kapılarını kontrol ettiler ve bir kapıdaki kilidi kırmak için çalışan bir çilingir görüldü.

Trump yönetimi, Çin'deki Houston konsolosluğuna bu hafta başlarında kapanmasını emretti ve Pekin'i fikri mülkiyeti çalmakla suçladı ve Houston'daki konsolosluğun Çin'in araştırma hırsızlığının “merkez üssü” olduğunu iddia etti.

Washington, Salı günü konsolosluğun 72 saat içinde kapanmasını talep etmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Venbin bu hareketin mantıksız olduğunu söyleyerek ABD'nin uluslararası hukuka ciddi bir şekilde zarar verdiğini ve Çin-ABD ilişkilerine zarar verdiğini söyledi.

ABD, konsolosluğun Teksas A&M tıbbi sistemi ve Houston'daki Texas Üniversitesi MD Anderson Kanser Merkezi de dahil olmak üzere Teksas'taki tesislerden veri çalmaya çalışan Çin casuslarının bir yuvası olduğunu iddia etmişti.