ABD Çin’in Houston konsolosluğunu kapattı, Çin’den misilleme bekleniyor

Çin Dışişleri Bakanlığı Çarşamba günü, ABD’nin 21 Temmuz’da Çin’den Teksas eyaletinin başkenti Houston’da bulunan konsolosluğunu kapatmasını talep ettiğini açıkladı. Çin Komünist Partisi tarafından yayımlanan The Global Times gazetesinin genel yayın yönetmeni, ABD’nin Çin’e konsolosluğun kapatılması için 72 saat süre tanıdığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı talebi doğrulayarak, kararın Amerika’nın fikri mülkiyet haklarını ve özel bilgilerini korumak amacıyla alındığını bildirdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ‘‘ABD, Çin Halk Cumhuriyeti’nin adil olmayan ticaret uygulamalarına, Amerikalıların işlerini çalmasına ve diğer korkunç davranışlarına tahammül göstermediği gibi, egemenliğine yönelik ihlallerine ve halkını yıldırma çabalarına da tahammül göstermeyecektir’’ denildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise Danimarka’ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, fikri mülkiyet hırsızlığı iddialarını tekrarlayarak, ‘‘Başkan Trump yeterince şey söyledi, bunun devam etmesine izin vermeyeceğiz. Çin Komünist Partisi’nin nasıl davranması gerektiğine ilişkin beklentilerimizi açıkça ortaya koyuyoruz. Buna uymadıklarında, Amerika halkını, ulusal güvenliğimizi, ekonomimizi ve işlerimizi korumak için harekete geçeceğiz’’ diye konuştu.

Çin’den tepki: ‘‘Yanlış karardan vazgeçin’’

Çin Dışişleri Bakanlığı ise iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin normalleştiği 1979’dan bu yana faaliyet gösteren, ABD’deki en eski konsolosluğunun kapatılması kararını kınadı. Bakanlık sözcüsü Wang Wenbin yaptığı açıklamada ‘‘Çin’in Houston’daki konsolosluğunun tek taraflı olarak kısa bir süre içinde kapatılması, Çin’e karşı son zamanlardaki eylemler açısından eşi görülmedik bir tırmanma anlamına gelmektedir’’ ifadesine yer verildi.

Açıklamada Çin’in ABD’yi acilen yanlış kararından vaz geçmeye çağırdığı, aksi takdirde Çin’in gereken yanıtı kesinlikle vereceği belirtildi. Wang ABD’nin her zamanki gibi Çin-ABD ilişkilerindeki dengesizliği bir bahane olarak kullandığına, ancak diplomat sayıları ve diplomatik kurumlar göz önüne alındığında ABD’nin Çin’deki varlığının çok daha büyük olduğuna dikkat çekti.

Reuters haber ajansına konuşan ABD’li bir yetkli Çin’in Vuhan’daki ABD konsolosluğunu kapatmayı değerlendirdiğini iddia ederken, Çin Dışişleri Bakanlığı’nın Reuters’ın konu ile ilgili sorusuna henüz bir cevap vermediği belirtildi.