Çin’den misilleme: ABD’nin Çıngdu konsolosluğu kapatılıyor

ABD’nin Çin’in Houston’daki konsolosluğunu kapatma kararının ardından Çin’den misilleme geldi. Çin güneybatı eyaleti Siçuan’a bağlı Çıngdu’daki ABD konsolosluğunun 72 saat içinde boşaltılması talimatını verdi.

ABD’nin Houston’daki konsolosluğu kapatma kararının ardından Çin’in Vuhan’daki ABD konsolosluğunu kapatacağı söylentileri yayılmıştı. Ancak ABD’nin Tibet ve Çin’in “stratejik silahlar” geliştirmesi hakkında istihbarat topladığı Çıngdu’daki konsolosluğun kapatılmasının daha büyük bir önem taşıdığı yorumları yapıldı.

ABD'den Houston konsolosluğunun kapatılması kararının yeniden gözden geçirmesini isteyen Çin, bu adıma karşılık vereceğini açıklamıştı.

ABD’nin Cuma gününe kadar Çin’e Houston konsolosluğunu kapatmak için süre vermesinin ardından, Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “ABD’nin bu adımı uluslararası hukukun, uluslararası ilişkilerin temel kurallarının ve Çin-ABD Konsolosluk Sözleşmesinin ciddi bir biçimde ihlali” denildi.

Açıklamada “Çin Dışişleri Bakanlığı ABD’nin Çin Büyükelçiliğini Çıngdu’daki ABD Genel Konsolosluğu’nun kuruluşuna ve faaliyetine verdiği izni geri çekme kararı konusunda bilgilendirdi” denildi.

Bakanlık sözcüsü Vang Venbin, Çıngdu’daki bazı personelin “kimliklerine uygun olmayan faaliyetler yürüttüğü”nü ve Çin’in iç işlerine karışarak güvenlik çıkarlarına zarar verdiğini söyledi.

Global Times, konsolosluğun kapatılması için Pazartesi sabahına kadar 72 saat süre verildiğini duyurdu.

1985 yılında açılan ABD’nin Çıngdu’daki konsolosluğunda 150’si yerel olmak üzere 200 personelin çalıştığı, koronavirüs salgınının ilk günlerinde ABD’nin bazı diplomatik personelini ülkeden tahliye ettiği biliniyor.

Reuters daha önce Çin’in misilleme olarak Vuhan’daki ABD konsolosluğunu kapatabileceğini ileri sürmüştü. Yine Reuters’a konuşan bir devlet gazetesi editörü ise Çin’in Hong Kong’daki ABD konsolosluğundan birçok diplomatı sınır dışı edebileceğini ileri sürdü.

Şangay’daki Fudan Üniversitesi’nden ABD çalışmaları profesörü Wu Xinbo ise Çıngdu’daki konsolosluğun ABD için Vuhan’daki konsolosluktan daha önemli olduğunu söyledi.

Wu “Çünkü burası ABD’nin Tibet hakkında ve Çin’in komşu bölgelerde geliştirdiği stratejik silahlar üzerine bilgi topladığı bir yer” dedi. Profesör Wu, Çıngdu konsolosluğunun Şangay, Guangzu ve Hong Kong’daki ABD konsolosluklarının aksine ekonomik ve ticari bir öneme ise sahip olmadığını söyledi.