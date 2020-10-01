AB zirvesi toplandı, Kıbrıs Belarus'a yaptırım için Türkiye'ye yaptırımı şart koşuyor

AB zirvesi öncesinde Belarus'a yönelik yaptırımları onaylaması için artan baskıya karşı çıkan Kıbrıs Cumhuriyeti, AB hükümetlerini öncelikle Akdeniz'deki petrol ve doğalgaz sondajı nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulamaya çağırdı.

AB ülkelerinin devlet başkanları iki gün sürecek zirve için Brüksel'de bir araya geldi. Zirvede Belarus'a yönelik yaptırımların yanısıra Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri de ele alınacak.

Kıbrıs Cumhuriyeti, AB'nin Belarus'a yaptırımlarına onay vermek için AB'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı almasını şart koşuyor.

Kıbrıs Cumhuriyeti'nin söz konusu tutumu kararların oybirliğiyle alındığı 27 ülkeden oluşan AB'de çıkmaza neden olmuştu.

Zirve için hazırlanan taslak sonuçlarda, AB liderlerinin Belarus'taki seçim sonuçlarını tanımadıkları belirtildi. Taslakta "Kısıtlayıcı tedbirlerin" gecikmeksizin uygulanması gerektiği kaydedildi. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun yüzde 80 oy alarak tekrar devlet başkanı seçilmesinin ardından Belarus'ta şiddeetli protestolar başlamıştı. AB Belarus'un muhalefet partisi lideri Svetlana Tihanovskaya'ya açık destek veriyor.

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasyadis bugün Kıbrıs'ın İngiltere'den bağımsızlığının 60. yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, Türkiye'yi "savaş gemisi diplomasisi" yürütmekle suçlayarak Ankara'nın hidrokarbon arayışıyla Kıbrıs'ın deniz sahanlığını ihlal ederek meydan okuduğunu savundu.

Kıbrıs Cumhurbaşkanı "Avrupa Konseyi zirvesinden beklediğim, bu savaş gemisi diplomasisini sona erdirmek için daha somut ve etkili bir duruş" dedi.

Bu arada AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan ve Kıbrıs dışındaki tüm AB liderlerine bir mektup göndererek blokun Ankara'ya adil davranması için lobi yaptı ve Doğu Akdeniz'deki gerginliklerden dolayı Atina ve Lefkoşa'yı sorumlu tuttu.

Almanya Kıbrıs ve Yunanistan'ın tutumuna mesafeli yaklaşırken "yapıcı diyalog" ihtimalinin masada tutulması taraftarı.