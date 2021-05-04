AB ilaç otoritesi Sinovac aşısını incelemeye başladı

Avrupa ilaç ajansı EMA, Çin menşeli koronavirüs aşısı CoronaVac'ı incelemeye aldığını duyurdu. Ajans nihai kararı için bir zaman çerçevesi sunmadı ancak sürecin "normalden daha az zaman alması" gerektiğini söyledi.

İlaç düzenleme kurulu Salı günkü basın bülteninde, laboratuvar çalışmalarından elde edilen ön verilerin, aşının bir bağışıklık tepkisi ürettiğini gösterdiğini duyurdu.

EMA, "EMA, [aşının] etkinlik, güvenlik ve kalite açısından olağan AB standartlarına uygunluğunu değerlendirecektir" dedi.

Ajans ayrıca Sputnik V adlı viral vektör aşısı, CureVac'ın mRNA aşısı ve Novavax'ın protein bazlı aşısı da dahil olmak üzere diğer üç aşının incelemelerine devam ediyor. Sinovac'ın aşısı, hastalığa neden olamayan inaktive edilmiş bir virüs kullanıyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün bu hafta sonunda aşı ile ilgili bir karar vermesi bekleniyor.