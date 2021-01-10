Emrah Altındiş, 'Çin'den gelen aşıyı olmalı mı?' sorusunu yanıtladı

Boston Koleji Biyoloji Bölümü'nde doçent olarak çalışmalarını sürdürürken, Harvard Üniversitesi'ne bağlı Joslin Diyabet Merkezi'nde yardımcı öğretim üyesi olarak görev yapan Emrah Altındiş, Bu sabah yazdığı bir dizi Twitter mesajıyla, CoronaVac'ın faz III çalışmalarıyla ilgili eksiklikleri, mevcut verilerden çıkartılabilecek sonuçları değerlendirdi. Altındiş, Türkiye'nin faz III çalışmalarını tamamlamış aşıları uygulamasının tercih edileceğini, 65 yaş üstü etkinliği kanıtlanmış Pfizer, Moderna ve Astra Zeneca gibi aşılara insanlarımızın ulaşabilmesinin istenir bir şey olacağını belirtirken, "Çin aşısı" olarak bilinen CoronaVac'ın Faz II sonuçlarının oldukça umut verici olduğunun altını çiziyor. CoronaVac'la ilgili "eksiklerin" üzerinde duran pek çok uzmanın aksine Altındiş, aşıyı olmak gerektiğini, sadece kendisi için değil, ailesindeki ileri yaşta yakınları için de böyle düşündüğünü belirtiyor.

Kısa bir not Covid-19 salgınının ortaya çıkışından bu yana sosyal medyanın görüş paylaşımı, tartışma hatta resmi görüşlerin açıklanması amaçlı kullanımı oldukça tartışmalı şekilde boyutlandı Sosyal medyanın getirdiği "hafiflikle" çoğu zaman tribüne oynayan "kanaat önderleri" türedi. Kapsamlı bilimsel araştırmaların sistemli bir şekilde değerlendirildiği makalelerin yerini alan hafif "iddialı" twitler atan hekimlere hatta Bilim Kurulu üyelerine şahit olduk. Siyasi figürler, hatta bakanlar, devlet yöneticileri kendilerinden açıklama beklenen konuları bazen Twitter mesajlarıyla geçiştirdiler. Ancak bu yoğunlaşma, sosyal medyanın kendisini bir "haber kaynağı" haline de getirdi. Özellikle salgın önlemleriyle ilgili gelişmeler ilgili devlet yetkililerinin Twitter mesajlarıyla duyurulunca, haberciler de bu "Twitleri" haber yapmak zorunda kaldı. soL olarak Twitter haberlerine sıcak bakmıyoruz. Özellikle bilimsel gelişmeler ya da Covid-19 salgınıyla ilgili bulgular konusunda "Twitter kanalıyla" yapılmış açıklamaları mümkün olduğu kadar doğrudan haber yapmak yerine haber kaynaklarına ulaşmak için çabalamayı tercih ediyoruz. Bunun yerine doğrudan sosyal medya yayınının kendisini değerlendirip, okurlarımızın dikkatini çektiğimiz haberlerimiz de oluyor elbette. Özellikle, kapsamlı bir görüş ya da değerlendirmeyi Twitter mesaj serisiyle açıklayan uzmanların bu mesajlarını olduğu gibi haberleştirme yoluna gidebiliyoruz. Emrah Altındiş'in Sinovac'a ait CoronaVac aşısı ve ülkemizdeki kullanımı hakkında yaptığı değerlendirmeleri de aynı şekilde paylaşmayı uygun gördük.

İşte Altındiş'in twitter mesaj serisiyle paylaştığı görüşleri:

"Çin'den gelen Sinovac aşısını olmalı mı, olmamalı mı?" bugünlerde en çok aldığım soru bu. Yanıt vermeye çalışayım. Faz III çalışmasının ilk sonuçlarını olumlu açıklamış her aşıyı gönül rahatlığı ile olabiliriz, bu aşılar: Pfizer/Biontech, Moderna aşısı ve Astra Zeneca aşıları...

Maalesef Türkiye Faz III ilk çalışmasını açıklamış hiç bir aşıyı henüz getiremedi. Dahasi Moderna ve Astra Zeneca aşılarını getirmeye dair bir plan da yok. Pfizer aşısının geleceğine dair söylentiler olsa da ne zaman geleceği belli değil, dolayısı ile elimizde tek aşı Sinovac.

Sinovac aşısının Faz III çalışması halen sürüyor ve şirket bugüne kadar aşı koruyuculuğuna dair hiç bir açiklama yapmadı, ondan ötürü elimizdeki veriler faz II çalışma sonuçları, Reuters'in Brezilya Faz III etkinlik haberi ve Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması ile kısıtlı.

Sinovac aşısının Faz II çalışması 18-59 yaş arasında 600 kişi ile tamamlanıyor ve çok prestijli bir tıp dergisinde yayınlanıyor. 18-59 yaş grubu icin aşının hem çok güçlü bir antikor yanıtı oluşturduğu, hem de güvenli olduğu bu çalışmayla kanıtlanıyor.

Sinovac aşının koruyucu olup olmadığını belirleyecek Faz III çalışması ise Türkiye, Brezilya, Şili ve Endonezya'da sürüyor. Şirket bugüne kadar ön sonuçları açıklamadı ve resmi bir verimiz yok. Öte yandan Reuters Brezilya sonuçlarına dayanarak aşının etkinliğini yüzde 78 olarak açıkladı.

'Ağır geçiren olmadığı bilgisi çok önemli'

Reuters'ın paylaşdığı Sinovac Faz III çalışması ilk sonuçlarına göre 13.000 gönüllün yarısı aşılanırken, yarısı aşılanmayan kontrol/plasebo grubunda kalıyor. Aşı olmayan grupta 160 kişi hasta olurken, aşı olan grupta 58 kisi hasta oluyor. Etkinlik yüzde 78.

60 yaş üstü dahil, aşılanan grupta hastalanan 58 kişiden hiç birinin hastalığı ağır geçirmedigi bilgisi çok önemli! Dolayısı ile bu açıklamalar doğruysa-verileri gçrmeliyiz- Pfizer/Moderna kadar olmasa da oldukça koruyucu ve güvenli bir aşı Sinovac.

Türkiye'de Faz III çalışmasına dair yapılan ilk açıklama 60 yas altı 1322 kişiden. 570 kişilik aşılanmamış-plasebo grubunda 26 kisi -6'sı ağır- hasta olurken, aşılanan 752 kişide sadece 3 kişi-semptomsuz-hasta olmuş. Sayılar çok düşük olsa da oldukça umut verici! Etkinlik ise yüzde 91,25

Dolayısı ile elimizdeki bu kısıtlı verilerle yorum yapmak gerçekten zor. Ancak Faz III çalışmasının ilk sonuçları bilimsel bir rapor olarak yayınlandığında kendimizden emin olarak bir yorum yapabiliriz. Şimdi ise elimizdeki verilerin neyi işaret ettiğini özetleyebiliriz.

Tıpkı Faz II çalışmalarında olduğu gibi Sinovac aşısının Faz III calışmasının sürdüğü hiçbir ülkede (Türkiye, Brezilya, Şili, Endonezya) bugüne kadar ağır bir yan etki rapor edilmedi. Hem 60 yaş altı, hem de 60 yaş üstü bireylerde. Dolayısı ile aşı oldukça güvenli görünüyor, bu çok olumlu.

Her ne kadar kesin hükümde bulunmak icin Faz III ilk sonuçları beklememiz gerekse de, hem Türkiye, hem de Brezilya'dan yapılan ilk açıklamalar aşının koruyuculuğunun yüksek olduğunu gösteriyor. Brezilya çalışması bunun 60 yaş üstü bireyler için de geçerli olduğunu iddia ediyor.

Maalesef devlet, AstraZeneca, Pfizer ve Moderna gibi 65 yaş üstünde denenmiş aşıları daha uzun süre getiremeyecek gibi görülüyor, sadece ve sadece 3 milyon Sinovac aşısına mahkûm olduk. Peki ben Türkiye'de risk altında bir birey olsam, tek seçeneğim Sinovac aşısı olsa ne yapardım?

Faz II sonuçları ve Faz III çalışmasının sürdüğü ülkelerin ilk açıklamaları aşının güvenli olduğunu gösterdiği ve tek seçeneğim bu aşı olduğu için Sinovac aşısını 60 yaş altı da, üstü de olsam olurdum. Öte yandan aşı olmamış gibi tüm kurallara uymaya hiç durmadan devam ederdim!

90 yaş üstü: Virüse yakalanmalarının riski çok ağır, aşının ise bir zararı yok

Buraya yazdıklarımı aynen 65 yaş üstü annem ve babama ve 90 yaş üstünde büyükbabam ve dedeme de söylüyorum ve tek ulaşabildikleri aşı Sinovac aşısı ise olmalarını öneriyorum zira virüse yakalanmalarının riski çok ama çok ağır! Aşının ise bir zararını öngörmüyorum.

Keşke Türkiye'de halk sağlığını umursayan bir iktidar olsaydı ve Pfizer, Moderna, AstraZeneca gibi 65 yaş üstü etkinliği kanıtlanmış, güçlü aşılarına insanlarımız ulaşabilseydi. Ancak elimizde sadece Sinovac olduğu ve hastalık riski çok ağır olduğu için Sinovac'ı öneriyorum.

Son olarak, Türkiye ve Brezilya'dan yapılan olumlu açıklamalara dayanarak, Sinovac aşısının Faz III çalışmasının ilk sonuçlarının da koruyuculuğu kanıtlayacağına inaniyorum ve umutluyum. Umarım en kisa zamanda açıklanır ve bizler de derhal aşılamaya başlarız, çok geç kaldık!

1- "Cin'den gelen Sinovac asisini olmali, olmamali mi?" bugunlerde en cok aldigim soru bu. Yanit vermeye calisayim. Faz III calismasinin ilk sonuclarini olumlu aciklamis her asiyi gonul rahatligi ile olabiliriz, bu asilar: Pfizer/Biontech, Moderna asisi ve Astra Zeneca asilari.. — Emrah Altindis (@Emrah_Altindis) January 10, 2021