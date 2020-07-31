60 milyon liralık havalimanı 'potansiyel yok' denilerek kullanılmıyor

AKP, yolcu potansiyeli olmayan yere 60 milyon TL bedelle havalimanı yaptı. Şubat ayında kullanıma hazır hale gelen havalimanına firmalar sefer başlatmadı.



CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, yapımının 60 milyon TL'ye mal olduğu ifade edilen Balıkesir Merkez Havalimanı'nda seferlere ne zaman başlanacağını sordu. Haziran ayında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı'na yazılı soru önergesi sunan Şahin, "Balıkesir merkezde inşa süreci tamamlanan havalimanının ne zaman hizmete açılması planlanmaktadır? Havalimanının uçuş takvimine alınmamasının gerekçesi nedir?" diye sordu.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, CHP'li Şahin'in önergesini yanıtlayan Karaismailoğlu, havalimanının uçuşlara hazır olduğunu belirtti. Karaismailoğlu, "Balıkesir Merkez Havalimanı Terminal Binası ve Mütemmimleri Yapımı inşaat süreci tamamlanarak 10 Şubat itibarıyla hizmete verilmiş olup havalimanı, mevcut altyapı ve üstyapı tesisleriyle her türlü sefer talebine cevap verebilecek kapasitededir" dedi.



Havalimanına neden sefer başlatılmadığına yönelik soruyu ise Karaismailoğlu şöyle yanıtladı: "Havalimanlarına düzenlenen seferlerin çeşitliliği, fiyat uygulamaları ve zamanları, bölgenin yolcu potansiyeline bağlı olarak havayolu kuruluşlarının filo büyüklükleri ve ticari tercihleri doğrultusunda havayolu kuruluşlarınca belirlenmektedir."