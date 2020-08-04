6 eğlence kulübü koronavirüs tedbirine uymadığı için kapatıldı

İzmir Çeşme Alaçatı’da bulunan 6 eğlence kulübü ve mekan koronavirüs tedbirlerine uymadığı gerekçesi ile kapatıldı.



İlçe merkezi başta olmak üzere Dalyan, Aya Yorgi, Ilıca, Çiftlikköy, Ovacık, Alaçatı'da yapılan uygulamalarda, maske takmayan kişiler ile sosyal mesafeye uyulmayan işletmelere ceza kesildi. İşletmelerin resmi evrakları da kontrol edildi. Kurban Bayramı'nın ikinci ve üçüncü günlerinde eğlence mekanlarında yapılan maske ve sosyal mesafe kurallarına yönelik denetimlerde 51 işletme ve 107 kişiye, toplam 280 bin TL para cezası kesildiği bildirildi.



Sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle ceza alan mekanlardan biri de Ukraynalı top model Daria Kyryliuk ve arkadaşlarının geçen cuma akşamı darp edildiklerini iddia ettikleri The Beach of Momo oldu.