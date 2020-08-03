Ukraynalı modelin saldırıya uğramasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Ukraynalı top model Daria Kyryliuk ve arkadaşlarının İzmir Çeşme'de bir kulübün güvenlik görevlileri tarafından darbedilmesi hakkında polis tarafından soruşturma başlatıldı.

Kyryliuk, tatil için geldiği Çeşme'de, 1 Ağustos'ta gittiği kulübün güvenlik görevlileri tarafından çıkışta darbedildiğini söyleyerek, Instagram hesabından paylaşımlarda bulunmuştu.

DHA'nın haberine göre, polis, ünlü modelin ismini verdiği kişinin, kulübün güvenlik müdürü Kadir K. (38), olduğunu belirledi. Polisin telefonla ulaştığı Kadir K., şehir dışında olduğunu söyledi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürerken, kulüp yetkililerinden biri de gerekli açıklamayı sosyal medyadan yaptıklarını belirtip, "Emniyet şu an için işin takibinde. Görüntülü herhangi bir açıklama yapmamamız avukatlar tarafından söylendi. Emniyet olayın iç yüzünü soruşturuyor. Suçlamaları zaten kabul etmedik" dedi.

Kulüpten açıklama

Kulüpten yapılan açıklamada ise "İşletmemizin otopark kısmında iki grup arasında çıkan kavgaya güvenlik görevlilerimiz müdahale etmek durumunda kalmıştır. İşletmemizde geçirdiği vakitlerde, kendisi arkadaşlarına sergilediği hırçın ve agresif tavırlarından dolayı Daria Kyryliuk'a sevgilisinin korumaları, mekanda bulunduğu süre boyunca eşlik etmiştir. Taraflar güvenlik bir şekilde ayrıldıktan sonra Daria Hanım'ın evine gittiği ve komşuları ile de kavga ettiğini ve olaya polisin müdahale ettiği öğrenilmiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca Kyryliuk'un Instagram'daki paylaşımında iddia ettiği gibi meydana gelen yaralanmada işletmenin güvenlik ekibinin hiçbir dahli olmadığı da savunuldu.

Kyryliuk saldırıya uğradığı fotoğrafını paylaşıp altına "Sessiz kalmak istemiyorum ve bana, erkek arkadaşım ve grubumuza ne olduğunu anlatmak istiyorum. Momo Plajı’nın (Çeşme, Türkiye) güvenliği bize saldırdı. Dört kızın (ben dahil) yüzüne yumruk atıldı ve çocuklar kötü yaralandı. Polise ayrıntılı raporlar verdik. Bu yaşananları görmezden gelmemeliyiz ve #kadınaşiddetidurdurmak için arkadaşlarımdan bir bu hikayeyi paylaşmalarını istiyorum" notunu düşmüştü.

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da sosyal medya hesabından olayla ilgili, "Cuma gecesi Çeşme'de yaşanan, turizm bölgesinde asla olmaması gereken ve özellikle de bir kadına yönelik yapılan çirkin saldırıyı kınıyorum. Bu kabul edilemez magandalığın kimsenin yanına kâr kalmayacağını hep birlikte göreceğiz" diye yazdı.