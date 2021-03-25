350 ton askeri teçhizat taşıyan ABD gemisi Ukrayna'ya vardı

Yerel basında çıkan haberlere göre, 350 ton askeri teçhizat ve araç taşıyan bir ABD kargo gemisi Ukrayna'nın Odessa limanına yanaştı.

Odessa yerel basınından Dumskaya haber ajansında yer alan habere göre ABD bandıralı kargo gemisinin Çarşamba akşamı limana girdi. 350 tonluk askeri teçhizata dahil olarak gemi Ukrayna silahlı kuvvetleri için 35 HMMWV askeri kamyon taşıdı.

Haber ajansı, Ocean Glory adlı geminin tüm yükünü Cuma ortasına kadar boşaltılmasının beklendiğini belirtti.

Mart ayının başlarında, Pentagon, Ukrayna Güvenlik Yardımı Girişimi için eğitim, ekipman ve danışmanlık desteğini kapsayacak 125 milyon dolarlık ek paket duyurdu. ABD Kongresi tarafından onaylanan kalan 150 milyon dolar, Pentagon ülkenin kilit savunma reformlarında kaydettiği ilerlemeyi teyit ettikten sonra 2021'de Ukrayna'ya iletilecek.

ABD, 2014'teki faşist Maydan darbesinden bu yana Ukrayna'ya toplamda 2 milyar doların üzerinde askeri yardım taahhüt etti.