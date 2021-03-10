NATO filosu Ukrayna limanına demir attı

NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2'nin (DMKTDGG2) gemileri Ukrayna'nın Odessa kentine ulaştı.

NATO DMKTDGG2'nin dört gemisi bugün Odessa limanının sularına girdi. Hepsi Odessa limanının demirleyen gemilerin amiral gemisi Türkiye Donanması'ndan "S. MEHMET PAŞA". Diğer gemiler ise Türkiye Donanması'ndan "AYVALIK" mayın tarama gemisi, İspanya Donanması'ndan "TAJO" ve Romanya Donanması'ndan "LUPU DINESCU".

NATO donanmasından temsilcilerin Ukrayna filo komutanlığında bir protokol toplantısının yanı sıra Karadeniz'de Ukrayna Donanması ile ortak eğitimler yapılması planlanıyor.

Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın sitesindeki duyuruya göre, "pandemi önlemleri nedeniyle" yabancı savaş gemilerine çevre sakinlerinin yaklaşması yasaklandı.

NATO DMKTDGG2, bir komuta gemisi ve 7-8 mayın tarama gemisinden oluşan NATO’nun deniz hızlı müdahale ekiplerinden biri. Grup doğrudan Napoli'deki NATO komutanlığına bağlı. Karadeniz'deki NATO donanması ve ABD 6. Filosu'nun varlığı blokla Rusya arasındaki gerginliği arttıran gündemler arasında bulunuyor.